هلال يقدم واجب العزاء لابن قريته في حادث الفرافرة ومحلب يوجه بتوظيف أرملته

قدم الدكتور صلاح هلال، وزير الزراعة واستصلاح الاراضي، واجب العزاء في وفاة ياسر الشحات، أحد ضحايا حادث الفرافرة وأحد ابناء قريته، بمنزله بقرية منشاة الأوقاف بمركز دمنهور محافظة البحيرة.

وتلقي شقيق الفقيد اتصالاً هاتفياً من المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، للتعزية من خلال الدكتور صلاح هلال وزير الزراعة، حيث أعرب عن بالغ الحزن والأسي لهذا الحادث الأليم الذي راح ضحيته ثلاثة من الخبراء بهيئة التعمير ومشروعات التنمية الزراعية.

وأكد هلال أن رئيس الوزراء كلفه بضرورة نقل تعازيه لأهالي الضحايا، فضلاً عن التنسيق مع الدكتور محمد سلطان محافظ البحيرة، لإيجاد فرصة عمل لزوجة المتوفي، وهو الأمر الذي رحب به المحافظ على الفور.