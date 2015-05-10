أخبار عاجلة

الجمارك: التنسيق مع الجهات الأمنية والضرائب في عمليات الربط الإلكتروني -
منى برنس تشكر المتضامنين معها وتهدد طلاب الصور والفيديو -
«إي فاينانس» تعقد المؤتمر الخامس للدفع والتحصيل الإلكتروني -
وفاة سجين داخل قسم شرطة بقنا.. وأسرته تتهم الأمن -
وزير القوى العاملة يشارك في اجتماع المجالس الاقتصادية ببيروت -
اليوم.. بدء قبول طلبات راغبي العمل بإحدى دول الخليج -
غدًا.. بروتوكول تعاون بين الحرف اليدوية وجوميا لتسويق المنتجات -
فيديو| الأرصاد تحذر: انخفاض في درجات الحرارة ونشاط للرياح -
توقف حركة السير بصلاح سالم إثر سقوط صخرة من جبل المقطم -
أسعار الدولار في البنوك المصرية اليوم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

هلال يقدم واجب العزاء لابن قريته في حادث الفرافرة ومحلب يوجه بتوظيف أرملته

Google+ Print
وزير الزراعة

وزير الزراعة

قدم الدكتور صلاح هلال، وزير الزراعة واستصلاح الاراضي، واجب العزاء في وفاة ياسر الشحات، أحد ضحايا حادث الفرافرة وأحد ابناء قريته، بمنزله بقرية منشاة الأوقاف بمركز دمنهور محافظة البحيرة.

وتلقي شقيق الفقيد اتصالاً هاتفياً من المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، للتعزية من خلال الدكتور صلاح هلال وزير الزراعة، حيث أعرب عن بالغ الحزن والأسي لهذا الحادث الأليم الذي راح ضحيته ثلاثة من الخبراء بهيئة التعمير ومشروعات التنمية الزراعية.

وأكد هلال أن رئيس الوزراء كلفه بضرورة نقل تعازيه لأهالي الضحايا، فضلاً عن التنسيق مع الدكتور محمد سلطان محافظ البحيرة، لإيجاد فرصة عمل لزوجة المتوفي، وهو الأمر الذي رحب به المحافظ على الفور.

unnamed (3)

unnamed (7)

unnamed (4)

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا