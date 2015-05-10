أخبار عاجلة

الجمارك: التنسيق مع الجهات الأمنية والضرائب في عمليات الربط الإلكتروني -
منى برنس تشكر المتضامنين معها وتهدد طلاب الصور والفيديو -
«إي فاينانس» تعقد المؤتمر الخامس للدفع والتحصيل الإلكتروني -
وفاة سجين داخل قسم شرطة بقنا.. وأسرته تتهم الأمن -
وزير القوى العاملة يشارك في اجتماع المجالس الاقتصادية ببيروت -
اليوم.. بدء قبول طلبات راغبي العمل بإحدى دول الخليج -
غدًا.. بروتوكول تعاون بين الحرف اليدوية وجوميا لتسويق المنتجات -
فيديو| الأرصاد تحذر: انخفاض في درجات الحرارة ونشاط للرياح -
توقف حركة السير بصلاح سالم إثر سقوط صخرة من جبل المقطم -
أسعار الدولار في البنوك المصرية اليوم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

وادي دجلة يتعادل مع ألعاب دمنهور 2 – 2 بالدوري الممتاز لكرة القدم

Google+ Print
وادي دجلة يتعادل مع ألعاب دمنهور 2 – 2 بالدوري الممتاز لكرة القدم وادي دجلة يتعادل مع ألعاب دمنهور 2 – 2 بالدوري الممتاز لكرة القدم

وادي دجلة يتعادل مع ألعاب دمنهور 2 – 2 بالدوري الممتاز لكرة القدم

تعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي وادي دجلة, مع فريق ألعاب دمنهور، بهدفين لكل منهما في المباراة التي جمعت بينهما، مساء اليوم السبت، بإستاد المقاولون العرب، في إطار مباريات الأسبوع الـ 29 من بطولة الدوري الممتاز.

أحرز الهدف الأول لفريق وادى دجلة اللاعب عمرو مرعي، في الدقيقة 23 من الشوط الأول ، وبعدها بخمس دقائق تعادل فريق ألعاب دمنهور عن طريق اللاعب أبو كونيه.
> وفي الدقيقة 17 من الشوط الثاني أضاف دودو لجباس الهدف الثاني لوادي دجلة ، ليتعادل ألعاب دمنهور عن طريق أبو كونيه في الدقيقة 32 من الشوط الثاني من ضربة جزاء.

وبهذه النتيجة يرتفع رصيد فريق وادي دجلة إلى 42 نقطة في المركز السادس وارتفع رصيد فريق ألعاب دمنهور إلى 11 نقطة في المركز التاسع عشر.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا