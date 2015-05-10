وادي دجلة يتعادل مع ألعاب دمنهور 2 – 2 بالدوري الممتاز لكرة القدم

تعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي وادي دجلة, مع فريق ألعاب دمنهور، بهدفين لكل منهما في المباراة التي جمعت بينهما، مساء اليوم السبت، بإستاد المقاولون العرب، في إطار مباريات الأسبوع الـ 29 من بطولة الدوري الممتاز.

أحرز الهدف الأول لفريق وادى دجلة اللاعب عمرو مرعي، في الدقيقة 23 من الشوط الأول ، وبعدها بخمس دقائق تعادل فريق ألعاب دمنهور عن طريق اللاعب أبو كونيه.

> وفي الدقيقة 17 من الشوط الثاني أضاف دودو لجباس الهدف الثاني لوادي دجلة ، ليتعادل ألعاب دمنهور عن طريق أبو كونيه في الدقيقة 32 من الشوط الثاني من ضربة جزاء.

وبهذه النتيجة يرتفع رصيد فريق وادي دجلة إلى 42 نقطة في المركز السادس وارتفع رصيد فريق ألعاب دمنهور إلى 11 نقطة في المركز التاسع عشر.