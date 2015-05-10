مباحث قسم ثان الزقازيق تضبط عاطلين قبل ترويجها 85 تذكرة هيروين

تمكن ضباط مباحث قسم ثان الزقازيق برئاسة الرائد أحمد صالح رئيس مباحث القسم، اليوم من ضبط عاطلين قبل قيامهما بترويج 85 تذكرة هيروين، بدائرة القسم وتم إخطار النيابة العامة.

تلقى اللواء مليجى فتوح مليجى مدير أمن الشرقية، إخطارًا من العميد عاطف مهران مدير المباحث الجنائية، يفيد قيام قوة من مباحث قسم ثان الزقازيق ضمت النقباء "إبراهيم الجهينى ومحمد مصطفى ومحمد الخولى بإشراف الرائد أحمد صالح، من ضبط كل من وليد "ح.م.ح" 31 سنة شهرته وليد ابن سعدية ومقيم كفر الإشارة ومسجل شقى خطر 1930 فئة ج و"أحمد م ذ" 17 سنة مقيم ذات العنوان بحوزتهما 85 تذكرة هيروين، وتم التحفظ على المضبوطات وتحرر المحضر رقم 6454 جنايات القسم.