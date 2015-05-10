بالصور.. ضبط 19 قطعة ولوحة أثرية بميناء سفاجا

تمكنت جمارك ميناء سفاجا البحرى من إحباط تهريب كمية من القطع الأثرية النادرة القادمة من ميناء جدة السعودى على متن السفينة الحرية، داخل شاحنة بضائع.

كان قد اشتبهت لجنة الضبط المكونة من وائل جمال ومحمد عابدين أحمد الراوى على حامد فى إحدى شاحنات البضائع القادمة على متن السفينة الحرية، وتم ضبط كمية من القطع الأثرية واللوحات وتم الفور إبلاغ محمد جمال مدير إدارة الحركة بجمرك سفاجا.

تم تشكيل لجنة من آثار البحر الأحمر وأكدت بنسبة 75 % من أثرية المضبوطات وأرسلت بدورها لوزارة الآثار للإمداد بلجنة أخرى للتأكد من أثريتها، وجار فحص الكمية وتحديد قيمتها، وإلى أى عصر تعود وجار تحرير المحضر وإخطار النيابة العامة.



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القطع الأثرية المضبوطة



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إحدى اللوحات الأثرية المضبوطة



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لوحة أثرية بجوار أحد رجال الجمارك



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إحدى اللوحات المضبوطة



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جانب من المضبوطات