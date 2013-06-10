بالصور:نجوم “أراب أيدول” يطيرون لبيروت للمشاركة في الحلقة الأخيرة

غادر مطار القاهرة الدولي اليوم الاثنين نجوم مسابقة “أراب أيدول” صابرين النجيلي وكريم حسام متجهان إلي العاصمة اللبنانية بيروت بدعوة من قناة “mbc” للمشاركة في الحلقة النهائية من البرنامج التي ستقام الأسبوع المقبل.

توقعت صابرين النجيلي أن تكون المنافسة علي اللقب بين كل من أحمد جمال من مصر ومحمد عساف من فلسطين ، مشيرة إلي أن الاختيار بين الاثنان غاية في الصعوبة رغم أنها تتمني فوز أحمد جمال الذي وصفته بالمحترف، موضحة أن مشاركتها في منافسات النسخة الثانية من البرنامج أفادتها كثيرا وأنها تلقت بعض العروض لإحياء حفلات صيفية , أما كريم حسام أوضح أن مجرد المشاركة في مسابقة “أراب أيدول” والوصول إلي التصفية النهائية هي اعتراف بالموهبة ويبقي الدور علي صاحبها لثقلها بالعلم والدراسة وقال أنه رغم إجادته للعزف علي آلة العود وعدد من الآلات الأخرى التي علمها له جده الذي يعمل موسيقار في الإذاعة المصرية إلا أنه سيتجه لدراسة الموسيقي والغناء مشيرا إلي أنه يتمني فوز أحمد جمال باللقب ليكون اللقب مصريا للعام الثاني علي التوالي بعد فوز المطربة كارمن سليمان باللقب الأول العام الماضي وتغلبها علي دنيا بطمة المغربية.