أخبار مصر للساعة 10.. مبارك يرتدى البذلة الزرقاء 300 يوم لاستكمال حبسه

نَشَر موقع "اليوم السابع" العديد من الأخبار والموضوعات المهمة، على مدار الساعات الماضية، على رأسها أن المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، تقدم باعتذاره للشعب المصرى عن انقطاع بث قنوات ماسبيرو مساء اليوم- السبت.

وأكد محلب أن هذا الأمر لن يمر مرور الكرام، ولن يقتصر على إصدار بيانات، ولكن سيكون هناك عقاب.

وقال محلب فى مداخلة هاتفية عبر الفضائية المصرية الأولى، إن انقطاع التيار الكهربائى عن مبنى ماسبيرو يمس الأمن القومى، مضيفًا: "نحن وصلنا لمرحلة لازم يكون فيها ثواب وعقاب وسيجرى تحقيق وستشكل لجنة على أعلى مستوى من الخبراء لمعرفة الحقيقة"، مؤكدًا أن الإهمال أخطر من الإرهاب.

وأشار رئيس مجلس الوزراء، إلى أنه سيتم تشكيل لجنة على أعلى مستوى لمعرفة حقيقة ما حدث وستعلن النتائج للشعب، وسيحاسب المسئولون على ما حدث اليوم فى ماسبيرو، مطالبًا العاملين فى اتحاد الإذاعة والتليفزيون بمزيد من اليقظة.

مبارك يرتدى البذلة الزرقاء 300 يوم تنفيذًا لاستكمال حبسه بـ"قصور الرئاسة"

300 يوم، تفصل الرئيس الأسبق حسنى مبارك عن خلع البذلة الزرقاء، التى ارتداها فور صدور قرار من محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار حسن حسانين بمعاقبته ونجليه علاء وجمال مبارك بالسجن 3 سنوات، وتغريمهم 125 مليونا و779 ألفا و267 جنيها، وألزمهم برد مبلغ 21 مليونا و197 ألف جنيه ومصادرة جميع المحررات المزورة المضبوطة وإلزام المحكوم عليهم بالمصاريف الجنائية وعدم جواز نظر الشق الجنائى، وذلك فى إعادة محاكمتهم لاتهامهم بالاستيلاء على 125 مليون جنيه من ميزانية رئاسة الجمهورية المخصصة للقصور الرئاسية والتزوير فى محررات رسمية.

10 أشهر تتبقى لمبارك بالسجن لاكتمال سجنه 3 سنوات مبارك - وفقا للمصادر الأمنية - قضى 26 شهرا حبسا احتياطيا منذ القبض عليه ودخوله السجن، وتخصم هذه المدة من أى حكم قضائى يصدر ضده، ومن ثم يتم خصم هذه المدة من الحكم الصادر ضده بالسجن 3 سنوات بواقع 36 شهرا، حيث يتبقى 10 أشهر لم يقضها مبارك بعد، يرتدى بسببها البذلة الزرقاء ويتعامل كسجين وفقًا للوائح المنظمة للسجون.

الطعن بالنقض الأمل الوحيد لخلع البذلة الزرقاء الرئيس الأسبق يلجأ للطعن بالنقض ضد هذا الحكم، وفى حالة رفضه يصبح الحكم نهائيا، ويقضى مبارك الـ10 أشهر كاملة بالبذلة الزرقاء، أما فى حالة قبوله يتعرض مبارك للحكم الموضوعى.

وإلى موجز أخبار مصر للساعة العاشرة مساءً..

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