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بالفيديو.. "واتس آب اليوم السابع": معتمر يكسر زجاج المسعى ويدخل جبل الصفا

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بالفيديو.. "واتس آب اليوم السابع": معتمر يكسر زجاج المسعى ويدخل جبل الصفا بالفيديو.. "واتس آب اليوم السابع": معتمر يكسر زجاج المسعى ويدخل جبل الصفا
استمرارًا لتفاعل القراء مع الخدمة التى أطلقها الموقع "اليوم السابع واتس آب"، Whatsapp Youm7، أرسل أحد القراء، مقطع من الحرم المكى، لكسر أحد المعتمرين اللوح الزجاجى بالمسعى، والدخول إلى جبل الصفا، مشيرًا إلى أن السلطات ألقت القبض عليه.
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