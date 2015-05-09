وفاة نجل رئيس المخابرات الأسبق اللواء رأفت شحاتة

توفى ايمن نجل اللواء رافت شحاتة رئيس جهاز المخابرات العامة الأسبق ،على اثر أزمة قلبية مفاجئة امس ،حيث تم تشيع جثمانه امس ،وتحدد اليوم السبت لتلقى العزاء بمسجد المشير طنطاوى بالتجمع الخامس.

وكان ايمن شحاتة موظفا بالبنك التجارى الدولي” cib “،حيث نعت المخابرات العامة المصرية اليوم وفاة نجل اللواء رافت شحاتة ،كما تقدم اللواء خالد فوزى رئيس المخابرات العامة الحالي بنعى خاص باسمة وصفتة ،حيث تقرر استقبال برقيات العزاء على مبنى المخابرات العامة بكوبرى القبة.

وانتهت منذ قليل ؛ مراسم عزاء بإحدى قاعات مسجد المشير حسين طنطاوى، وحضر العزاء عدد من الشخصيات العامة ورجال الأعمال وقيادات من القوات المسلحة والداخلية.