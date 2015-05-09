إنريكي: جمهور برشلونة ساعدنا حينما كنا في حاجة له

(إفي): قال المدير الفني لبرشلونة الإسباني، لويس إنريكي عقب الفوز على ريال سوسييداد بهدفين نظيفين إن فريقه لم يفقد تركيزه طوال المباراة على الرغم من تأخر هز شباك الضيوف.

وصرح المدرب في مؤتمر صحفي عقب المباراة "كنا نعرف مسبقا أن هذه المباراة ستكن صعبة ولكن اللاعبين لم يفقدوا تركيزهم ولو لثانية والجمهور ساعدنا حينما كنا في حاجة له، أنا سعيد بكل شيء".

وأشاد إنريكي بمستوى حارس ريال سوسييداد، الأرجنتيني راؤول خيرونيمو روالي، وأيضا لاعبه بدرو رودريجز الذي سجل الهدف الثاني من مقصية.

وأضاف المدرب "لا يمكنني سوى قول أشياء رائعة عن بدرو، لأنه من ضمن لاعبي القمة، إنه محترف متكامل ويظهر حينما تحتاجه".

وتابع إنريكي "النقاط الثلاثة التي حصلنا عليها اليوم هامة للغاية للاقراب من لقب الليجا والسفر في أفضل حال لميونخ"، لخوض اياب نصف نهائي دوري الأبطال أمام بايرن ميونخ الألماني.

واعتبر المدرب إنه على الرغم من فوز فريقه ذهابا بثلاثية نظيفة إلا أن بايرن ميونخ لن يستسلم على أرضه وأمام جماهيره.