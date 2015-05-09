أخبار عاجلة

الجمارك: التنسيق مع الجهات الأمنية والضرائب في عمليات الربط الإلكتروني -
منى برنس تشكر المتضامنين معها وتهدد طلاب الصور والفيديو -
«إي فاينانس» تعقد المؤتمر الخامس للدفع والتحصيل الإلكتروني -
وفاة سجين داخل قسم شرطة بقنا.. وأسرته تتهم الأمن -
وزير القوى العاملة يشارك في اجتماع المجالس الاقتصادية ببيروت -
اليوم.. بدء قبول طلبات راغبي العمل بإحدى دول الخليج -
غدًا.. بروتوكول تعاون بين الحرف اليدوية وجوميا لتسويق المنتجات -
فيديو| الأرصاد تحذر: انخفاض في درجات الحرارة ونشاط للرياح -
توقف حركة السير بصلاح سالم إثر سقوط صخرة من جبل المقطم -
أسعار الدولار في البنوك المصرية اليوم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

بالصور.. محافظ الإسكندرية يتفقد حى العجمى ويزور قسم شرطة الدخيلة

Google+ Print
تفقد هانى المسيرى، محافظ الإسكندرية، اليوم شوارع وميادين حى العجمى، وزار قسم شرطة الدخيلة، وخلال الزيارة شدد المحافظ على قيادات القسم بحسن معاملة المواطنين، والتعاون مع الأجهزة التنفيذية بالحى فى أداء مهامهم، وخاصة فيما يخص حملات الإزالة.

ووجه المحافظ بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لإيقاف أعمال البناء المخالف وقد رافقه فى ذلك اللواء سامى شلتوت، رئيس الحى.

وأثناء الزيارة تم التحفظ على خلاطة صب خرسانة و٣ أطنان أسمنت وإزالة شدة خشبية لعقار مخالف بشارع ٥\٨ ببيانكى بالبيطاش.

المحافظ يتفقد حى العجمى -اليوم السابع -5 -2015
>

المحافظ يتفقد حى العجمى

المسيرى يرافقة رئيس حى العجمى -اليوم السابع -5 -2015
>

المسيرى يرافقة رئيس حى العجمى

المحافظ أثناء تفقد شواطئ العجمى -اليوم السابع -5 -2015
>

المحافظ أثناء تفقد شواطئ العجمى

المحافظ يتفقد قسم شرطة الدخيلة -اليوم السابع -5 -2015
>

المحافظ يتفقد قسم شرطة الدخيلة

المحافظ يتابع أعمال وقف البناء المخالف -اليوم السابع -5 -2015
>

المحافظ يتابع أعمال وقف البناء المخالف


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365