بالصور.. محافظ الإسكندرية يتفقد حى العجمى ويزور قسم شرطة الدخيلة

تفقد هانى المسيرى، محافظ الإسكندرية، اليوم شوارع وميادين حى العجمى، وزار قسم شرطة الدخيلة، وخلال الزيارة شدد المحافظ على قيادات القسم بحسن معاملة المواطنين، والتعاون مع الأجهزة التنفيذية بالحى فى أداء مهامهم، وخاصة فيما يخص حملات الإزالة.

ووجه المحافظ بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لإيقاف أعمال البناء المخالف وقد رافقه فى ذلك اللواء سامى شلتوت، رئيس الحى.

وأثناء الزيارة تم التحفظ على خلاطة صب خرسانة و٣ أطنان أسمنت وإزالة شدة خشبية لعقار مخالف بشارع ٥\٨ ببيانكى بالبيطاش.



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المحافظ يتفقد حى العجمى



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المسيرى يرافقة رئيس حى العجمى



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المحافظ أثناء تفقد شواطئ العجمى



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المحافظ يتفقد قسم شرطة الدخيلة



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المحافظ يتابع أعمال وقف البناء المخالف