جينيفر لورانس تتفوّق على كريس برات بـ 20 مليون دولار

وافقت النجمة العالمية Jennifer Lawrence على المشاركة في الفيلم الجديد الذي يحمل عنوان Passengers، بعد أن دفعت لها شركة Sony 20 مليون دولار، لتنضم بذلك إلى لائحة النجوم الذين يتقاضون أموالاً طائلة مقابل أدوارهم السينمائية.

وذكرت صحيفة Hollywood Reporter أنّ Lawrence البالغة من العمر 24 عاماً، والتي قيل مؤخّراً إنها تعيش علاقة عاطفية مع الممثل Bradley Cooper، أنّها تذمّرت طويلاً من تقاضيها أجراً أقلّ ممّا تستحق، وأقلّ من النجوم الذكور الذين يشاركونها أفلامها، لكنها حققت الآن مرادها، وسوف تتقاضى هذه المرة 20 مليون دولار، في حين أنّ Chris Pratt الذي يشاركها البطولة لن يحصل إلا على 10 ملايين دولار.

وقالت الصحيفة عينها إنّJennifer انضمت الآن إلى مجموعة من النجوم الذين لا يتقاضون أقلّ من 20 مليون دولار لقاء أدوارهم السينمائيّة، وأبرزهم: Leonardo DiCaprio و Sandra Bullock و Matt Damon و Angelina Jolie.

يُشار إلى أنّ Jennifer Lawrence قبضت 500 ألف دولار عن دورها في فيلم Hunger Games، ثمّ 10 ملايين دولار عن إطلالتها في Catching Fire.

وبالحديث عن أجور النجوم، لا بدّ من الإشارة إلى أنّ النجمة العالمية Charlize Theron البالغة من العمر 39 عاماً شعرت بالغضب، عندما أظهرت رسائل بريد مسرّبة لشركة "سوني" وجود فجوة في أجور الممثلين والممثلات الذين شاركوا في فيلم American Hustle، حيث أصرّت على الحصول على أجر مساوٍ لما تقاضاه النجم Chris Hemsworth، الذي شاركها بطولة فيلم Snow White and the Huntsman.

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