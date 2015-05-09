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صفاء سلطان تُتوّج أميرة في مصر

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صفاء سلطان تُتوّج أميرة في مصر صفاء سلطان تُتوّج أميرة في مصر

السبت 09-05-2015 18:25

بدأت الفنانة السورية صفاء سلطان تصوير مشاهدها في العمل العربي التاريخي "أوراق التوت"، الذي يجري تصويره في ، وتلعب فيه دور الأميرة "ألين" وهي أميرة هندية تتحدث العربية.

ونشرت سلطان الصّورة الأولى لها من كواليس "اوراق التوت" عبر صفحتها الشخصية على "انستغرام" وكتبت "أجواء العمل جميلة وطاقم العمل رائع، وأتمنى أن ينال العمل إعجاب الجمهور".

المسلسل من بطولة يوسف شعبان وكمال أبو رية وصابرين وسميحة أيوب ومادلين طبر وهيدي كرم ومحسن محي الدين والسعودي ماجد العبيد بالإضافة إلى الكويتي جاسم النبهان.

"أوراق التوت" مأخوذ من مجموعة قصصية شهيرة بعنوان "من أوراق ابن أحمد"، فيما قام بكتابة السيناريو والحوار للمسلسل أيمن سلامة، ويتولى إنتاجه التليفزيون المصري بالاشتراك مع هيئة الإذاعة والتليفزيون في ، والتليفزيون الكويتي، وهو من إخراج هاني إسماعيل.

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سيدتي

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