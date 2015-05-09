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تعليم أسوان تستبدل امتحان علوم الصف الخامس بعد تسريبه عبر الفيس بوك

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تعليم أسوان تستبدل امتحان علوم الصف الخامس بعد تسريبه عبر الفيس بوك تعليم أسوان تستبدل امتحان علوم الصف الخامس بعد تسريبه عبر الفيس بوك

تعليم أسوان تستبدل امتحان علوم الصف الخامس بعد تسريبه عبر الفيس بوك

قال وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان محمد عبده حواتى؛ إنه تم إستبدال أمتحان العلوم للصف الخامس الابتدائي بإدارة كوم امبو التعليمية ، وذلك عقب تسريبه على صفحات التواصل الإجتماعى قبل الموعد المقرر له بيومين، موضحًا أن سبب تكرار وقائع تسريب الأمتحانات في إدارة كوم أمبو تصوير أوراقها في مكتبات خارجية عن الإدارة .

وأضاف حواتى؛ أنه تم إيقاف مدير إدارة كوم أمبو التعليمية وتحويله للتحقيق والأستعداد بالأمتحانات البديلة الخاصة لجميع المواد الأخرى حتى لا يتم إلغاءها في حالة أكتشاف تسريبها،مشيرًا إلى أن طلاب الصف الخامس ادوا الأمتحان في مادة العلوم وسيؤدى الطلاب غد الأحد أمتحان اللغة الإنجليزية والدراسات الاجتماعية بإدارة كوم أمبو الذي تم تسريبه وإلغاءه في الأيام القليلة الماضية.

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