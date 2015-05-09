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التحالف الدولى يشن 28 غارة جوية جديدة على مواقع "داعش" بسوريا والعراق

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التحالف الدولى يشن 28 غارة جوية جديدة على مواقع "داعش" بسوريا والعراق التحالف الدولى يشن 28 غارة جوية جديدة على مواقع "داعش" بسوريا والعراق
أعلنت قوة المهام المشتركة عن قيام قوة التحالف الدولى بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية بشن 28 غارة جوية جديدة على مواقع تنظيم "داعش" الإرهابى المسلح فى كلا من سوريا والعراق .

وذكر بيان قوة المهام المشتركة ، حسبما أوردته قناة "روسيا اليوم" اليوم السبت، أن التحالف نفذ 15 ضربة جوية ضد "داعش" فى سوريا بينها 13 ضربة قرب الحسكة أصابت 10 وحدات تكتيكية للتنظيم ، ودمرت 9 مواقع قتالية، و10 مركبات، واثنين من المدافع الرشاشة الثقيلة وعربة مدرعة، إضافة إلى غارتين قرب حلب وعين العرب كوباني.

وفى العراق، شن التحالف 13 غارة جوية منذ أمس الجمعة، منها 4 ضربات قرب بيجى و4 قرب الفلوجة وباقى الضربات استهدفت تلعفر وسنجار والموصل والأسد.
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