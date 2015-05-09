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الكنيسة الكاثوليكية تستقبل رفات القديس شربل والقديسة رفقا بالمنيا

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الكنيسة الكاثوليكية تستقبل رفات القديس شربل والقديسة رفقا بالمنيا الكنيسة الكاثوليكية تستقبل رفات القديس شربل والقديسة رفقا بالمنيا
شهدت كنيسة الأقباط الكاثوليك بمدينة بالمنيا، اليوم، حفل استقبال رفات القديس شربل والقديسة رفقا، ومن المقرر إقامة صلوات وطقوس كنيسة حتى يوم الثلاثاء المقبل الموافق 12 مايو الجارى، وأعلنت المطرانية أن هذا الحدث يعد الأكبر فى تاريخ الكاتدارئية.

ويعد القديس شربل والقديسة رفقا من أشهر القديسين بالنسبة للأقباط الكاثوليك، والقديس شربل ولد فى عام 1822 ببقاع كفره بلبنان الشمالى وهى تعد أعلى قرى لبنان، ووالده أنطون مخلوف ووالدته بريجيتا، وكان يسمى يوسف وترك والديه وتوجه للرهبنة وعمره 23 عاماً، وبدء فى دير سيدة ميفوق ثم انتقل إلى دير مارمارون "عناية" بلبنان، وعينه الرؤساء تلميذاً وأرسل إلى دير كفيفان، حيث قضى 6 سنوات فى دراسة الفلسفة واللاهوت، ورسم كاهناً فى عام 1959 وأقام فى دير مارمارون عناية بعد سيامته مدة 16 عاماً.

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