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بالفيديو.. محافظ كفر الشيخ يتفقد دلتا ماركت للاطمئنان على استقرار الأسعار

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تفقد الدكتور أسامة حمدى، محافظ كفر الشيخ، دلتا ماركت بكفر الشيخ لمعرفة السلع ومدى الالتزام بالأسعار المعلنة ومدى تقديم الخدمات للجمهور وتوافر السلع الغذائية المتعددة خاصة اللحوم والأسماك.

وأكد الدكتور أسامة حمدى محافظ كفر الشيخ أن اللحوم والأسماك وكل السلع الغذائية متوافرة فى المجمعات الاستهلاكية والدلتا ماركت وأنه سمع للمواطنين واطمأن منهم على توافر كل السلع التموينية والسلع الغذائية المتعددة بالأسعار المعلنة.

توافر السلع الغذائية -اليوم السابع -5 -2015
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توافر السلع الغذائية

توافر الزيوت والسمن بأنواعها -اليوم السابع -5 -2015
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توافر الزيوت والسمن بأنواعها

توافر الأسماك واللحوم -اليوم السابع -5 -2015
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توافر الأسماك واللحوم

توافر السلع المتعددة -اليوم السابع -5 -2015
>

توافر السلع المتعددة

دلتا ماركت توفر كل السلع -اليوم السابع -5 -2015
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دلتا ماركت توفر كل السلع


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مصر 365

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