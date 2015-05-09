رامي القاضي: مجموعتي تحمل الكثير من الأمل وميريام فارس ساعدتني على التنويع

في فترة زمنية، تعدّ قصيرة بالنسبة إلى شهرته الواسعة، استطاع المصمم الشاب رامي القاضي أن يضع اسمه ضمن لائحة أسماء المصممين الأكثر شهرة. فتصاميمه فريدة، لا تشبه سواها، وشغفه الى تقديم قطع تُبهر المرأة لا يعرف الحدود.

في لقاء خاص لموقع "سيدتي نت"، أجرته مصمّمة الأزياء الشابة نيرمين قليلات، يحدّثنا رامي القاضي عن مجموعته الجديدة وعن سبب ارتباط اسمه بالفنانة ميريام فارس دون سواها.

ماذا تخبرنا عن مجموعتك لربيع وصيف 2015؟

هي مجموعة غنيّة بالخطوط البيضاء والسوداء. وقد أدخلت إليها بعض الخيوط الملوّنة التي تبدو أكثر وضوحاً عندما تتعرّض إلى الإضاء. وهذه الألوان التي تخرج من الزيّ الأبيض والأسود هي بمثابة بصيص أمل يظهر في ظروف حالكة.

ما الذي يميّز هذه المجموعة عن سابقاتها؟

هي مجموعة غنيّة بالأقمشة والتطاريز. فقد عملنا على إيجاد تركيبة تعطي هذا التوهّج المنبعث من القطعة والتي تظهر التباين بالألوان بشكل ساحر. فاستخدمنا طابعة الهولوغرام لتنفيذ الطبعات، واعتمدنا رسومات ذات أبعاد ثلاثية 3D، واستخدمنا أنواع خيوط غريبة للتطريز.

ما هي أكثر الألوان رواجاً لهذا الموسم؟

بالإضافة الى اللونين الكلاسيكين الأبيض والأسود، هناك لوحة من ألوان الباستيل كالزهري والشمامي والأزرق الفاهي، والألوان الميتاليكية كاللون الفضي، وكذلك بعض الدرجات القوية كاللون المرجاني الذي يعتبر رائجاً جداً في موسم ربيع-صيف 2015.

ما هي الأقمشة المستخدمة في هذه المجموعة؟

غالباً ما نستخدم أقمشة خاصة بنا. وفي هذه المجموعة اخترنا أقمشة غنيّة بطبعات الهولوغرام وذات الأبعاد الثلاثية، أقمشة تعكس ألواناً ساحرة تحت الضوء. وما أريد التنويه به هو أن هذه الأقمشة ليست جاهزة، بل نحن عملنا عليها، خياطة وتطريزاً خيطاً بخيط حتى حصلنا على هذه النتيجة.

على الرغم من أن نجمات كثيرات ارتدين من تصاميمك، ارتبط اسمك بالنجمة ميريام فارس. لماذا؟

أعتقد بأن السبب هو أن تعاوني مع ميريام قارب الثلاث سنوات ولأن ميريام ترتدي معظم ملابسها من تصاميمي. كما أنها فنانة تحيي الكثير من الحفلات والأعراس والفيديو كليبات... وهذا التنوّع بالمناسبات يولّد تنوّعاً في أسلوب الملابس وتصاميمها.

ما هي نصيحتك للمرأة العربية؟

أنصح المرأة العربية بالاطلاع على كل جديد في عالم الموضة، ومشاهدة إطلالات النجمات لكي يستوحين منها من دون أن يفقدن شخصيتهن وأسلوبهن الخاص. فمواكبة الموضة أمر مهم ولكن الأهم هو كيفية الاستفادة مما هو رائج للحصول على إطلالة تليق بك.

لمشاهدة تفاصيل اللقاء، شاهدي الفيديو المرفق