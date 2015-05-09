نجمات يتألقن بمجوهرات Cindy Chao

تبحث النجمات عن تصاميم المجوهرات المتميّزة في كلّ إطلالة، إذ لا يمكن أن تكتمل أيّ إطلالة من دون بريق المجوهرات المبهر. وقد شاهدنا مؤخّراً مجوهرات مميّزة من Cindy Chao تزيّن إطلالات السجّادة الحمراء.

اختارت الممثلة الصينية رانغ زي Ziyi Zhang بروشات ناعمة من مجموعة Ruby Rose Petals باللون الأحمر الناعم، الذي بدا متناسقاً مع فستانها الأبيض الأنيق، بينما ظهرت الممثلة أوليفيا مان Olivia Munn بأقراط ناعمة مع خاتم جميل من مجموعة Butterfly Collection .

شاهدي معنا أجمل مجوهرات Cindy Chao، وشاركينا برأيك!