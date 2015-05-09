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نجمات يتألقن بمجوهرات Cindy Chao

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نجمات يتألقن بمجوهرات Cindy Chao نجمات يتألقن بمجوهرات Cindy Chao

السبت 09-05-2015 11:37

تبحث النجمات عن تصاميم المجوهرات المتميّزة في كلّ إطلالة، إذ لا يمكن أن تكتمل أيّ إطلالة من دون بريق المجوهرات المبهر. وقد شاهدنا مؤخّراً مجوهرات مميّزة من Cindy Chao تزيّن إطلالات السجّادة الحمراء.
اختارت الممثلة الصينية رانغ زي Ziyi Zhang بروشات ناعمة من مجموعة Ruby Rose Petals باللون الأحمر الناعم، الذي بدا متناسقاً مع فستانها الأبيض الأنيق، بينما ظهرت الممثلة أوليفيا مان Olivia Munn بأقراط ناعمة مع خاتم جميل من مجموعة Butterfly Collection .
شاهدي معنا أجمل مجوهرات Cindy Chao، وشاركينا برأيك!

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سيدتي