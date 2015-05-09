أخبار عاجلة

الجمارك: التنسيق مع الجهات الأمنية والضرائب في عمليات الربط الإلكتروني -
منى برنس تشكر المتضامنين معها وتهدد طلاب الصور والفيديو -
«إي فاينانس» تعقد المؤتمر الخامس للدفع والتحصيل الإلكتروني -
وفاة سجين داخل قسم شرطة بقنا.. وأسرته تتهم الأمن -
وزير القوى العاملة يشارك في اجتماع المجالس الاقتصادية ببيروت -
اليوم.. بدء قبول طلبات راغبي العمل بإحدى دول الخليج -
غدًا.. بروتوكول تعاون بين الحرف اليدوية وجوميا لتسويق المنتجات -
فيديو| الأرصاد تحذر: انخفاض في درجات الحرارة ونشاط للرياح -
توقف حركة السير بصلاح سالم إثر سقوط صخرة من جبل المقطم -
أسعار الدولار في البنوك المصرية اليوم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

ضبط مزرعة بانجو على مساحة فدان ونصف بالبحيرة

Google+ Print
ضبط مزرعة بانجو على مساحة فدان ونصف بالبحيرة ضبط مزرعة بانجو على مساحة فدان ونصف بالبحيرة
تمكنت، منذ قليل، الأجهزة الأمنية بالبحيرة، برئاسة اللواء محمد فتحى إسماعيل، مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة، واللواء دكتور أشرف عبد القادر، مدير مباحث البحيرة، من ضبط مزرعة بانجو بدائرة مركز الدلنجات.

البداية حينما وردت معلومات لضباط فرع البحث الجنائى ببدر برئاسة العميد خالد غانم، مفادها قيام "محمد. ط. ب" 45 سنة، بزراعة مساحة فدان ونصف فاصوليا وبجوارها أشجار البانجو المخدر.

وعلى الفور وجه اللواء دكتور أشرف عبد القادر مدير المباحث بتشكيل فريق بحث برئاسة العميد خالد عبد الحميد رئيس المباحث، والعميد خالد غانم رئيس فرع البحث الجنائى، والرائد أحمد حمد رئيس مباحث الدلنجات لسرعة ضبط المتهم والمخدرات المزوعة داخل الأرض الزراعية المشار إليها.

وعقب تقنين الإجراءات تمكنت حملة مكبرة برئاسة الرائد أحمد حمد رئيس مباحث الدلنجات، والملازم أول هشام فايد، والملازم أول إبراهيم زمزم معاونى المباحث، من ضبط المتهم و136 شجرة بانجو مزروعة داخل الأرض خاصته، وكذا حوالى 15 كيلو عرانيس لنبات البانجو المخدر.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 15137 جنايات الدلنجات لسنة 2015، وباشر المستشار أحمد الأحول مدير نيابة الدلنجات التحقيقات.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365