ضبط مزرعة بانجو على مساحة فدان ونصف بالبحيرة

تمكنت، منذ قليل، الأجهزة الأمنية بالبحيرة، برئاسة اللواء محمد فتحى إسماعيل، مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة، واللواء دكتور أشرف عبد القادر، مدير مباحث البحيرة، من ضبط مزرعة بانجو بدائرة مركز الدلنجات.

البداية حينما وردت معلومات لضباط فرع البحث الجنائى ببدر برئاسة العميد خالد غانم، مفادها قيام "محمد. ط. ب" 45 سنة، بزراعة مساحة فدان ونصف فاصوليا وبجوارها أشجار البانجو المخدر.

وعلى الفور وجه اللواء دكتور أشرف عبد القادر مدير المباحث بتشكيل فريق بحث برئاسة العميد خالد عبد الحميد رئيس المباحث، والعميد خالد غانم رئيس فرع البحث الجنائى، والرائد أحمد حمد رئيس مباحث الدلنجات لسرعة ضبط المتهم والمخدرات المزوعة داخل الأرض الزراعية المشار إليها.

وعقب تقنين الإجراءات تمكنت حملة مكبرة برئاسة الرائد أحمد حمد رئيس مباحث الدلنجات، والملازم أول هشام فايد، والملازم أول إبراهيم زمزم معاونى المباحث، من ضبط المتهم و136 شجرة بانجو مزروعة داخل الأرض خاصته، وكذا حوالى 15 كيلو عرانيس لنبات البانجو المخدر.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 15137 جنايات الدلنجات لسنة 2015، وباشر المستشار أحمد الأحول مدير نيابة الدلنجات التحقيقات.