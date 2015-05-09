القبض على شابين بمحطة قطار المنيا أثناء ممارسة الشذوذ

تمكنت الأجهزة الأمنية بالمنيا من إلقاء القبض على شابين أثناء ممارستهما الشذوذ الجنسى داخل محطة قطار.

تلقى اللواء محمد الهلباوى، مدير أمن المنيا، إخطارًا من اللواء هشام نصر مدير البحث الجنائى يفيد بإلقاء القبض على شابين أثناء ممارستهما الشذوذ الجنسى داخل مرحاض محطة القطارات، وتم تحرير المحضر اللازم لهما.

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