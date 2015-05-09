أخبار عاجلة

الجمارك: التنسيق مع الجهات الأمنية والضرائب في عمليات الربط الإلكتروني -
منى برنس تشكر المتضامنين معها وتهدد طلاب الصور والفيديو -
«إي فاينانس» تعقد المؤتمر الخامس للدفع والتحصيل الإلكتروني -
وفاة سجين داخل قسم شرطة بقنا.. وأسرته تتهم الأمن -
وزير القوى العاملة يشارك في اجتماع المجالس الاقتصادية ببيروت -
اليوم.. بدء قبول طلبات راغبي العمل بإحدى دول الخليج -
غدًا.. بروتوكول تعاون بين الحرف اليدوية وجوميا لتسويق المنتجات -
فيديو| الأرصاد تحذر: انخفاض في درجات الحرارة ونشاط للرياح -
توقف حركة السير بصلاح سالم إثر سقوط صخرة من جبل المقطم -
أسعار الدولار في البنوك المصرية اليوم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

بالصور: اقباط المنيا الكاثوليك يستقبلون رفات القديس شربل والقديسة رفقا

Google+ Print
جانب من استقبال رفات القديس شربل والقديسة رفقا

جانب من استقبال رفات القديس شربل والقديسة رفقا

إستقبل مئات الأقباط بالمنيا، مساء اليوم السبت،في مقدمتهم الأنبا بطرس فهيم مطران الكاثوليك، رفات القديس شربل والقديسه رفقا، وذلك بمقر كاتدرائية يسوع الملك بمطرانية الكاثوليك بمدينة المنيا، ومن المقرر إقامة صلوات وطقوس كنيسة حتي يوم الثلاثاء المقبل 12 مايو الجاري، وأعلنت المطرانية أن هذا الحدث يعد الأكبر في تاريخ الكاتدارئية.

 يذكر أن، القديس شربل والقديسه رفقا، من أشهر القديسين بالنسبة للأقباط الكاثوليك، والقديس شربل ولد في عام 1822 ببقاع كفره بلبنان الشمالي وهي تعد أعلي قري لبنان، ووالده أنطون مخلوف ووالدته بريجيتا، وكان يسمي يوسف وترك والديه وتوجه للرهبنه وعمره 23 عاماً، وبدء في دير سيدة ميفوق ثم إنتقل إلي دير مارمارون”عناية” بلبنان، وعينه الرؤساء تلميذاً وأرسل إلي دير كفيفان حيث قضي 6 سنوات في دراسة الفلسفه واللاهوت، ورسم كاهناً في عام 1959 وأقام في دير مارمارون عناية بعد سيامته مدة 16 عاماً.

DVCI2968

اثناء استقبال رفات القديس شربل والقديسة رفقا

اثناء استقبال رفات القديس شربل والقديسة رفقا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا