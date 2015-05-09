بالصور: اقباط المنيا الكاثوليك يستقبلون رفات القديس شربل والقديسة رفقا

إستقبل مئات الأقباط بالمنيا، مساء اليوم السبت،في مقدمتهم الأنبا بطرس فهيم مطران الكاثوليك، رفات القديس شربل والقديسه رفقا، وذلك بمقر كاتدرائية يسوع الملك بمطرانية الكاثوليك بمدينة المنيا، ومن المقرر إقامة صلوات وطقوس كنيسة حتي يوم الثلاثاء المقبل 12 مايو الجاري، وأعلنت المطرانية أن هذا الحدث يعد الأكبر في تاريخ الكاتدارئية.

يذكر أن، القديس شربل والقديسه رفقا، من أشهر القديسين بالنسبة للأقباط الكاثوليك، والقديس شربل ولد في عام 1822 ببقاع كفره بلبنان الشمالي وهي تعد أعلي قري لبنان، ووالده أنطون مخلوف ووالدته بريجيتا، وكان يسمي يوسف وترك والديه وتوجه للرهبنه وعمره 23 عاماً، وبدء في دير سيدة ميفوق ثم إنتقل إلي دير مارمارون”عناية” بلبنان، وعينه الرؤساء تلميذاً وأرسل إلي دير كفيفان حيث قضي 6 سنوات في دراسة الفلسفه واللاهوت، ورسم كاهناً في عام 1959 وأقام في دير مارمارون عناية بعد سيامته مدة 16 عاماً.