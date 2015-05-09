ضبط سجين هارب من الإعدام هاجم سيارة ترحيلات وشرع في قتل ضابط بالشرقية

القت أجهزة الأمن بالشرقية، القبض علي سجين هارب محكوم عليه بالإعدام ومطلوب ضبطه فى واقعة هجوم مسلح على سيارة ترحيلات وإصابة ضابط شرطة وتهريب مساجين عقب إستهدافه بمكان إختبائه بدائرة مركز شرطة الحسينية.

وكانت تحريات ومعلومات أجهزة البحث الجنائى بوحدة مركز شرطة الحسينية، حددت مكان تواجد السجين الهارب مختبئاً بالمنطقة الجبلية بناحية بحر البقر بدائرة مركز شرطة الحسينية، وتبين أنه يدعي سعد سليمان حسن، 31 سنة شهرته سعد أبو طريح مسجل شقي خطر، ومقيم دائرة مركز شرطة الإسماعيلية ، وهو من العناصر شديدة الخطورة ، والهارب من سجن أبوزعبل خلال أحداث ثورة يناير 2011 أثناء تنفيذه عقوبة صادرة ضده بالسجن المشدد 6 سنوات فى قضية مخدرات، والصادر بحقه حكم بالاعاد شنقاً من جنايات أبو صوير الإسماعيلية قتل عمد. والمطلوب ضبطه وإحضاره فى القضية رقم 2271/2013 جنايات أبو صوير هجوم مسلح على سيارة ترحيلات وإصابة ضابط شرطة وتهريب مساجين. وعقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المذكور بذات الناحية.