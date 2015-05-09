7 فوائد ذهبية للسمسم أهمها الوقاية من التهابات العظام واللثة واللسان

السمسم

فوائد السمسم الصحية

السمسم أحد الحبوب الغذائية المفيدة للصحة والتى يمكن إدخال استخدامها بطرق عديدة مثل الطحينة والزيت السمسم، كما يتميز بفوائد صحية عديدة أهمها الوقاية من التهابات اللثة واللسان ومنح البشرة النضارة.>قال الدكتور أحمد عوض، أخصائى التغذية العلاجية، إن السمسم أحد الحبوب الصحية والمفيدة للصحة بوجه عام، كما يعتبر مصدرًا جيدًا لعنصر الفسفور والبوتاسيوم والكاليسوم وحمض الفوليك وفيتامين ب ، ه.>ويستكمل د. عوض قائلا: هناك فوائد صحية عديد للسمسم أهمها:>1) مفيد للحوامل نظرًا لاحتوائه على حمض الفوليك المهم لنمو الجنين.>2) مفيد للأشخاص الذين يعانون من الإمساك المزمن نظرًا لأن زيت السمسم يساهم فى تعزيز ليونة الأمعاء.>3) مفيد لعلاج أمراض الفم مثل التهابات اللسان واللثة.>4) مفيد لصحة الشعر ونظرًا لأنه يحتوى على قدر جيد من الزيوت وفيتامين هـ تعمل ترطيب الشعر وتعزيز نموه.>5) مفيد لصحة الجلد ومنح البشرة النضارة والترطيب وعدم إصابتها بالجفاف.>6) مفيد للأشخاص الذين يعانون من قرحة المعدة.>7) يساهم فى تقليل الإصابة بالتهابات العظام نظرا لاحتوائه على عنصر الفسفور.

ويحذر د. عوض من الإفراط فى تناول المنتجات المحتوية على السمسم مثل الطحينة وزيت السمسم والحلاوة الطحينة لمرضى السكرى لتفادى ارتفاع نسبة الجلوكوز بالجسم، وكذلك الأشخاص الذين يعانون من البدانه والسمنة.

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