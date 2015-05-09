الأتربة وحشرة الفراش والتدخين أهم مسببات الربو الشعبى

حشرة موجودة بالفراش وبعض الأدوية قد تؤدى إلى الإصابة بالحساسية

أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين، أستاذ الأمراض الصدرية بطب عين شمس وزير الصحة الأسبق، أن الربو الشعبى هى حساسية تصيب الجهاز التنفسى يتأثر بها أى إنسان فى أى عمر منذ الطفولة وحتى الشيخوخة وهناك استعداد جينى للإصابة بهذا المرض.>وقال: هناك مؤثرات قد تؤثر فى حدوث الأزمات مثل الإصابة بنزلات البرد والأنفلونزا أو التعرض للأتربة أو المواد الكيميائية أو المبيدات الحشرية وتشكل الأتربة المنزلية الموجودة فى الفراش أو السجاجيد بما تحتويه من حشرة منزلية موجودة فى الفراش والأتربة ولا ترى بالعين المجردة وقد تؤدى إلى أعراض الحساسية وحدوث الأزمات الحادة والشديدة وفى بعض الأحيان إذا استخدم الإنسان بعض الأدوية مثل عقار الأسبرين أو الأدوية التى تعالج الروماتيزم قد تؤدى فى بعض الأحيان إلى أزمات حادة شديدة نتيجة لإفراز مواد كيميائية من الغشاء المخاطى المبطن للشعب الهوائية حيث يحدث انقباضات وضيق فى هذه الشعب مما يؤدى إلى صعوبة فى التنفس وإحساس المريض بتزييق حاد فى الصدر.

وتمثل نسبة الإصابة بحساسية الصدر فى مصر ما بين 10 : 15% فى الأطفال و10% فى الكبار، وقد يصاب المريض بحساسية من بعض أنواع الطعام كالفاكهة مثل المانجو أو المشمش وبعض أنواع أخرى من الطعام ولكن حساسية الصدر يمكن علاجها عن طريق الاستنشاق ولابد من تحديد المسببات، مشيرًا إلى أن منع المسببات يكون هو العلاج الأمثل.

أدوية الاستنشاق العلاج الأمثل

التدخين من أهم المسببات الأساسية لحدوث حساسية الصدر

>وأوضح أنه من أهم العلاجات هى أدوية الاستنشاق وتشمل موسعات الشعب الهوائية قصيرة المدى فى الحالات الحادة وموسعات الشعب الهوائية طويلة المدى كعلاج وقائى، بالإضافة إلى مركبات الكورتيزون بالاستنشاق وهى بنسب ضئيلة جدا ولا يدخل منها إلى الجسم إلا كمية قليلة ومن ثم يتفادى دخول الكورتيزون إلى الجسم عن طريق تناوله بالفم أو الحقن.>ويؤكد الدكتور عوض تاج الدين أن التدخين من المسببات الأساسية لحدوث ضيق الشعب الهوائية وحدوث الأزمات فى الصغار والكبار وهناك إحصائيات تؤكد أن تعرض الأطفال لدخان السجائر نتيجة تدخين الوالدين يزيد من نسبة الإصابة بالحساسية.