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تعرف على الأطعمة الممنوعة والموصى بها لمريض القولون

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تعرف على الأطعمة الممنوعة والموصى بها لمريض القولون تعرف على الأطعمة الممنوعة والموصى بها لمريض القولون
أرسل أحد القراء سؤالا يقول فيه: ما هى الأطعمة التى يُنصح مريض القولون بتناولها، والأطعمة التى لا تصلح؟.

وحول هذا أجابت الدكتورة ريهام مسلمانى، أخصائية التغذية العلاجية، أن الإصابة بمرض القولون أصبحت منتشرة هذه الأيام بسبب عدم الالتزام بتناول الأطعمة المهمة التى يحتاجها الجسم، والإكثار من تناول الأطعمة الدسمة والسريعة.

وتتابع د. ريهام، أنه من أهم الأعراض التى يشعر بها المريض هى الألم فى البطن والمغص، والانتفاخ والإصابة بالإسهال أو الإمساك أو الغازات.

وتقدم أخصائية التغذية العلاجية، أن هناك بعض الأطعمة التى ينصح بتناولها لمريض القولون، ومنها:
>1- تناول اللحوم المسلوقة أو المشوية كالدجاج أو اللحوم الحمراء أو الأسماك.
>2- الإكثار من تناول الزبادى، حيث إنه يساعد على تنظيم عملية الهضم ويحد من التهاب القولون.
>3- تناول الخضراوات المسلوقة.
>4- ينصح بتناول الأرز والمكرونة والخبز، ولكن دون الإسراف فى تناولهم.
>5- تناول الفواكه بجميع أنواعها وأيضا عصيرها.

وأخيرا تنصح أخصائية التغذية العلاجية، بالتقليل من تناول البقوليات والأطعمة كثيرة الدسم، والمخللات والمشروبات الغازية والتدخين.
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مصر 365