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مبروك يضم هندريك لقائمة الأهلي لأول مرة أمام الجيش

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مبروك يضم هندريك لقائمة الأهلي لأول مرة أمام الجيش مبروك يضم هندريك لقائمة الأهلي لأول مرة أمام الجيش

استدعى فتحي مبروك المدير الفني للأهلي 20 لاعبا من بينهم هندريك هلمكه لاعب الوسط الألماني المحترف في صفوف الفريق الأحمر لمواجهة الجولة 29 من الدوري المصري أمام طلائع الجيش.

ولم يشارك هلمكه الذي ضمه خوان جاريدو المدير الفني مع المدرب الإسباني المقال في أي مباراة.

وضم مبروك 20 لاعبا في غياب حسام عاشور للإيقاف وبيتر إيبي وإسلام رشدي للإصابة. في حين دخل محمد ناجي "جدو" لقائمة الفريق رغم استبعاده من النهائية في مباراة النصر التي فاز فيها 3-0.

وتقام المباراة يوم الأحد في السادسة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.

وضمت القائمة:

حراسة المرمي: شريف اكرامي - أحمد عادل عبد المنعم - مسعد عوض

الدفاع: محمد نجيب - شريف عبد الفضيل - صبري رحيل - سعد سمير- باسم علي - شريف حازم - محمد حمدي

الوسط: حسام غالي -عبد الله السعيد - تريزيجيه - مؤمن زكريا - محمد رزق - رمضان صبحي - هندريك

الهجوم: عماد متعب - أحمد عبد الظاهر – جدو

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