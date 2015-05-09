التحالف العربى: القوات نفذت 130 طلعة بصعدة طالت 100 هدف

أعلن المتحدث باسم قوات التحالف المستشار فى مكتب وزير الدفاع العميد ركن أحمد بن حسن عسيرى ان قوات التحالف نفذت 130 طلعة حتى الان طالت اكثر من مائة هدف فى صعدة ومران والبجع والشريط الحدودى بين المملكة واليمن استهدافت مراكز القيادات ومراكز القيادة والسيطرة والتحكم ومواقع ومكاتب القيادات الحوثية طالت اكثر من 17 قياديا حوثيا والتنظيمات المرتبطة بهم.

وأشار خلال مؤتمر صحفى مساء اليوم بالرياض الى المعلومات المؤكدة بأن من كان خلف الهجوم على كل من نجران وجازان كانوا هؤلاء القادة الذين يتم استهدافهم، لافتا الى هدف هذه الميليشيات وهى افشال اى عمل انسانى او اى مبادرة سلمية.