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الحبس سنتين لـ 7 طالبات اعتدين على فرد أمن بكفر الشيخ

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الحبس سنتين لـ 7 طالبات اعتدين على فرد أمن بكفر الشيخ الحبس سنتين لـ 7 طالبات اعتدين على فرد أمن بكفر الشيخ
قضت محكمة جنح كفر الشيخ، برئاسة المستشار محمد صبرى رئيس محكمة جنح بندر كفر الشيخ، اليوم السبت، بحبس 7 طالبات من كليه الدراسات الإسلامية بنات "فرع كفر الشيخ" سنتين، لانتمائهم للجماعة الإرهابية بتهمه الاعتداء بالضرب على أحد أفراد الأمن الإدارى والتظاهر بدون تصريح.

تعود أحداث القضية رقم 6178 لسنة 2014 جنح قسم ثانى كفر الشيخ، لقيام عدد من الطالبات بالتظاهر داخل أسوار الكلية وعند انتهاء التظاهرة طلب أحد أفراد الأمن الخاص بالكلية تفتشيهن ونشبت مشادة كلامية تطورت لاشتباك وقامت إدارة الكلية بإحالتهن لمجلس تأديب بالإدارة المركزية لجامعة الأزهر بالقاهرة، حيث وجهت لهن تهمة التعدى بالسب والضرب على موظف أمن الكلية أحمد حنيش وقررت إدارة الجامعة برئاسة الدكتور عبد الحى عزب رئيس الجامعة فصلهن فصلا نهائيًا من الكلية.

وبالتزامن مع القرار قامت إدارة الكلية برئاسة الدكتور غازى ناجح عميد الكلية بعمل محضر بقسم ثانى كفر الشيخ بتهمة التعدى على موظفى الكلية حتى صدر قرار المحامى العام لنيابات كفر الشيخ بإحالتهن لمحكمة الجنح وهن: "ت وإ"، الفرقة الرابعة، وأ. ع. ح، الفرقة الثالثة، وج. ص. م ، الفرقة الأولى، وع .ع. ع، الفرقة الثانية، وخ. خ. أ، وإ. ف. أ، وس م. أ.
>وكانت الطالبات رفعن دعاوى قضائية بمحكمة القضاء الإدارى بكفر الشيخ لإلغاء قرار فصلهن من الجامعة.

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