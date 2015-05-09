أخبار عاجلة

الجمارك: التنسيق مع الجهات الأمنية والضرائب في عمليات الربط الإلكتروني -
منى برنس تشكر المتضامنين معها وتهدد طلاب الصور والفيديو -
«إي فاينانس» تعقد المؤتمر الخامس للدفع والتحصيل الإلكتروني -
وفاة سجين داخل قسم شرطة بقنا.. وأسرته تتهم الأمن -
وزير القوى العاملة يشارك في اجتماع المجالس الاقتصادية ببيروت -
اليوم.. بدء قبول طلبات راغبي العمل بإحدى دول الخليج -
غدًا.. بروتوكول تعاون بين الحرف اليدوية وجوميا لتسويق المنتجات -
فيديو| الأرصاد تحذر: انخفاض في درجات الحرارة ونشاط للرياح -
توقف حركة السير بصلاح سالم إثر سقوط صخرة من جبل المقطم -
أسعار الدولار في البنوك المصرية اليوم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

قراء اليوم السابع عبر ""واتساب": اشتباه بوجود قنبلة بمركز كهرباء طما

Google+ Print
قراء اليوم السابع عبر ""واتساب": اشتباه بوجود قنبلة بمركز كهرباء طما قراء اليوم السابع عبر ""واتساب": اشتباه بوجود قنبلة بمركز كهرباء طما
استمرارًا لتفاعل قراء "اليوم السابع"، مع الخدمة التى أطلقها الموقع تحت عنوان "Whatsapp Youm7" أرسل أحد المواطنين، بلاغا عن اشتباه بوجود قنبلة فى محطة كهرباء مشطا بمركز طما، محافظة سوهاج، مع وجود انقطاع فى التيار الكهربائى.

وقام مراسل اليوم السابع بسوهاج بالتواصل مع المسئولين لبيان صحة الواقعة.

شاركونا عبر رسائلكم فى تحرير المواد الصحفية المنشورة على الموقع، عن طريق إرسال الصور والفيديوهات والأخبار الموثقة والشكاوى عبر رقم هاتف 01287692411 على أن يتم نشر الأخبار المصورة والفيديوهات باسم القراء.


>- انفجار قنبلة فى نفق المنيرة بإمبابة.. والأمن يلاحق الجناة

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365