قراء اليوم السابع عبر ""واتساب": اشتباه بوجود قنبلة بمركز كهرباء طما

استمرارًا لتفاعل قراء "اليوم السابع"، مع الخدمة التى أطلقها الموقع تحت عنوان "Whatsapp Youm7" أرسل أحد المواطنين، بلاغا عن اشتباه بوجود قنبلة فى محطة كهرباء مشطا بمركز طما، محافظة سوهاج، مع وجود انقطاع فى التيار الكهربائى.

وقام مراسل اليوم السابع بسوهاج بالتواصل مع المسئولين لبيان صحة الواقعة.

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