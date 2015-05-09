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وزارة التموين تؤكد انخفاض سعر كيلو البامية إلى 10 جنيهات والطماطم بـ4

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أعلنت وزارة والتجارة الداخلية، أن الأسعار، انخفضت تدريجيًّا نتيجة طرح المحصول الجديد بالأسواق من الخضراوات، والفاكهة، حيث بلغ سعر كيلو البامية 10 جنيهات، وسوف تنخفض تباعا خلال الأيام القادمة بعدما وصلت إلى 25 جنيها للكيلو فى بداية طرحها بالأسواق، كما انخفضت الطماطم إلى 4 جنيهات للكيلو، ومع زيادة حرارة الجو سوف ينخفض سعرها إلى أقل من ذلك بكثير.
>وزير التموين خلال جولاته فى الأسواق -اليوم السابع -5 -2015
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وزير التموين خلال جولاته فى الأسواق

وأوضحت الوزارة فى بيانٍ رسمى، مساء اليوم السبت، أنه يتم تكثيف الحملات على الأسواق بناءً على توجيهات الدكتور خالد حنفى وزير التموين، وأن الأجهزة الرقابية، نسقت اليوم مع الإدارة العامة لمباحث التموين، وأعضاء جهاز حماية المستهلك، لتنظيم جولات مكثفة على الأسواق لضبط المحتكرين، ومتابعة أسعار الخضراوات والفاكهة.

وأضافت الوزارة أن ذلك يأتى فى الوقت الذى يكثف فيه الدكتور خالد حنفى وزير التموين والتجارة الداخلية جولاته على الأسواق، للتأكد من توافر الخضراوات والفاكهة، ومدى التزام التجار بوضع الأسعار على المنتجات.

الدكتور خالد حنفى وزير التموين يطمئن على توافر الخضراوات -اليوم السابع -5 -2015
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الدكتور خالد حنفى وزير التموين يطمئن على توافر الخضراوات

وزير التموين يستمع لإحدى السيدات حول توافر الخضراوات والفاكهة -اليوم السابع -5 -2015
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وزير التموين يستمع لإحدى السيدات حول توافر الخضراوات والفاكهة

وزير التموين يؤكد انخفاض الأسعار مع زيادة طرح المنتجات -اليوم السابع -5 -2015
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وزير التموين يؤكد انخفاض الأسعار مع زيادة طرح المنتجات


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مصر 365

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