بالصور والأسماء.. وفاة طالب وارتفاع المصابين لـ15 تلميذا فى حادث مطروح

لقى طالب مصرعه، من بين الطلاب المصابين الذين تعرضوا لحادث تصادم مروع، على طريق السلوم بمنطقة أبو سطيل، شرق مدينة سيد برانى، أثناء عودتهم إلى مدينة النجيلة، عقب تأديتهم الامتحان بمدرستى الصنايع والتجارة وارتفع عدد المصابين إلى طالبًا.

ولقى الطالب سالم على مبارك مصرعه، عقب نقله غلى المستشفى فى حالة حرجة كما أصيب هانى مسعود يونس، على عبدالله يونس، سلطان رحيم معفن، عبد الحليم سعد مبارك، صافى مستور عطية، عبد الجواد زايد نويجى، مهند أمين عبد الله، هانى عثمان سعد ، فهد فرج عوض، أنور هلال سلامة، ميلود صالح عبد الله، سلمان محمد حسن، شاهين سعد مصطفى، أشرف عباس قاسم، وجميعهم من مدينة النجيلة غرب مدينة مرسى مطروح بنحو 70 كيلو متر، وطلاب بمدرستى الثانوى الصناعى والثانوى التجارى، بمدينة سيدى برانى، غرب مدينتهم بنحو 70 كيلو مترا.

كان قسم شرطة برانى، قد تلقى بلاغاً، بوقوع حادث تصادم سيارتين بمنطقة أبو سطيل بدائرة القسم ووجود مصابين، انتقلت على الفور قيادات الأمن، لمكان البلاغ للإشراف على إسعاف وسرعة نقل المصابين، وبالفحص تبين أنه أثناء سير السيارة، رقم 6192 ج هـ م، ماركة تويوتا ربع نقل، قيادة أشرف عباس قاطم عبيده (21 سنة) سائق مقيم النجيلة، وتحمل على متنها عدد 14 من طلبة المدارس، وبمكان الحادث اصطدمت بها سيارة أخرى وفرت هاربة، مما أدى إلى اختلال عجلة القيادة بيد قائدها ووقوع الحادث.

تم نقل المصابين إلى مستشفى برانى المركزى ومطروح العام، وجميعهم طلبة ويقيمون بمدينة النجيلة، مصابين بسجحات وكدمات وكسور متفرقة بالجسم، بسؤال المصابين قرروا أنهم أثناء عودتهم عقب أداء الامتحان، بالمدرسة الثانوية الصناعية بمدينة سيدى برانى، فى الاتجاه إلى مدينة النجيلة، قامت إحدى السيارات غير المعلومة بالاصطدام بالسيارة التى كانوا يستقلونها، مما أدى إلى وقوع الحادث وحدوث إصابتهم، وفر قائدها هارباً، تم إخطار غرفة عمليات المحافظة بمضمون البلاغ، وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى عن ظروف وملابسات الحادث وسرعة ضبط السيارة المتسببة فى الحادث وقائدها الهارب، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وجارِ العرض على النيابة العامة.



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الطالب المتوفى سالم على مبارك



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السيارة التى كانت تقل الطلاب



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مصرع وإصابة 16 طالبا أثناء عودتهم من الامتحانات بمطروح



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كشف بأسماء المتوفى والمصابين فى حادث طلاب الثانوى الفنى بمطروح

- إصابة 14 طالباً فى حادث تصادم أثناء عودتهم من الامتحانات بمطروح