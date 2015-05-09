ضبط 3 أسلحة نارية و4 كيلو بانجو و747 مخالفة مرورية فى بنى سويف

تمكنت مديرية أمن بنى سويف، خلال حملة تفتيشية ومرورية شنتها على مدن وقرى مراكز المحافظة، بإشراف اللواء محمد أبوطالب مدير الأمن، من ضبط "أحمد.م.ك" 35 سنة - بدون عمل، بحوزته بندقية بمب أكشن، و"شعبان.ع.س" 45 سنة فلاح ببندقية خرطوش بمب أكشن، و"ماهر.ا.م" 45 سنة فلاح بحوزته فرد روسى.

كما تم ضبط "محمد.س.ع" 32 سنة- سائق، الشنطور - مركز سمسطا، بحوزته كيلو ونصف الكيلو جرام بانجو، وأحمد محمد محمود 22سنة - عاطل، شارع عبد السلام عارف - بندر بنى سويف بحوزته 250 جراما بانجو، و"حسين.م.ا" 20 سنة عاطل الجزيرة المرتفعة بندر بنى سويف بحوزته 2 كيلو جرام بانجو و135 جنيها حصيلة الاتجار فى دائرة قسم بنى سويف الجديدة شرق النيل، و"محمد.س.ع" 32 سنة- سائق، الشنطور - مركز سمسطا، كيلو ونصف الكيلو جرام بانجو ، أحمد محمد محمود 22سنة - عاطل، شارع عبد السلام عارف - بندر بنى سويف بحوزته 250 جراما بانجو، بالإضافة إلى 3 قضايا اتجار بالمخدرات عبارة عن 11 جرام حشيش، و10 أقراص مخدرة.

كما نجحت الحملة التى قادها اللواء رضا طبلية نائب مدير الأمن، وشارك فيها العميدان خلف حسين مدير المباحث الجنائية خالد الجبيلى رئيس مباحث المديرية والعميد محمد لبنة مدير المرور فى إلقاء القبض على كل من "أحمد.ص.م" 45 سنة - عاطل ، شارع أحمد عرابى - بندر بنى سويفن وبحوزته 357 زجاجة بيرة استيلا بقصد الاتجار، و"حسن.م.ح" 34 سنة– عاطل عزبة التحرير بندر بنى سويف مطلوب ضبطه وإحضاره فى قضية شروع فى قتل عام 2015، و"محمود.م.م" 25 سنة - عاطل مقيم عزبة بلبل - بندر بنى سويف، محكوم عليه بالسجن 3 سنوات فى قضية مخدرات، و"سعد,م,ف" 28 سنة مقبل بندر بنى سويف محكوم عليه بالسجن عام فى مخدرات وأيضا تنفيذ 405 أحكام و747 مخالفة مرورية متنوعة.

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