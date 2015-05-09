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حبس زعيم بؤرة الكلافين الإجرامية بالقليوبية ١٥ يومًا

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حبس زعيم بؤرة الكلافين الإجرامية بالقليوبية ١٥ يومًا حبس زعيم بؤرة الكلافين الإجرامية بالقليوبية ١٥ يومًا
أمرت نيابة بنها بحبس هارون الكلاف، زعيم بؤرة الكلافين الإجرامية، بقرية ميت العطار، ببنها ١٥ يوما، على ذمة التحقيق، حيث تم القبض عليه خلال اختبائه فى إحدى الشقق السكنية فى القاهرة الجديدة هربا من الملاحقات الأمنية عقب اقتحام أجهزة الأمن بالقليوبية للبؤرة الإجرامية، وأسفرت المواجهات فيها عن مصرع 6 متهمين، والقبض على العشرات وضبط ترسانة أسلحة وكميات من المخدرات ومخازن السيارات المسروقة، تم تحرير محضر بضبط المتهم، وأخطرت النيابة، التى تولت التحقيق.

تم ترحيل المتهم داخل إحدى المدرعات وسط حراسة أمنية مشددة لمديرية أمن القليوبية، تمهيدًا لعرضه على النيابة.

كانت المعلومات السرية قد وردت للعقيد عبدالله جلال مفتش مباحث القليوبية عن اختباء المتهم الهارب ويدعى هارون عبد المعبود محمد حسن الكلاف فلاح السابق اتهامه فى عدد 4 قضايا [سلاح – نصب – إطلاق اعيرة نارية – قتل] آخرهم القضية رقم 4000 إدارى مركز بنها لسنة 2012 قتل وزعيم بؤرة الكلافين الإجرامية داخل إحدى الشقق السكنية بالقاهرة الجديدة عقب هروبه من الملاحقات الأمنية وعمليات التطهير الأمنى للبؤرة الإجرامية.

تم إخطار اللواء محمود يسرى مدير أمن القليوبية وإعداد قوة مكبرة بالتنسيق مع مباحث القاهرة قادها اللواء عرفة حمزة مدير مباحث القليوبية، وتم مداهمة مكان اختباء المتهم وضبطه دون مقاومة وترحيله للتحقيق أمام النيابة فى التهم والقضايا المتهم فيها.

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مصر 365