الأهلي يوضح لـ في الجول.. لماذا انقطعت الاتصالات مع فييرا قبل دقائق من تعيين مبروك

أوضح الأهلي لـFilGoal.com لماذا تفاوض مع المدرب البرازيلي جورفان فييرا فور وصول مجلس الإدارة لقرار بإقالة خوان كارلوس جاريدو. وكيف انتهت تلك المفاوضات بتعيين فتحي مبروك مديرا فنيا للشياطين الحمر.

وقال فييرا لـFilGoal.com: "المفاوضات بيني والأهلي أحترمها. ولا أرغب في أي شيء يمثل مشكلة مع هذا النادي العريق".

المدرب الأجنبي

الأهلي أقال جاريدو. بعدها بساعات صرح عماد وحيد عضو مجلس إدارة الأهلي لـFilGoal.com بأن النادي في مفاوضات متقدمة للتعاقد مع مدرب أجنبي.

وعلم FilGoal.com أن هذا المدرب هو فييرا. وتم تكليف هيثم عرابي مدير التعاقدات والعلاقات الخارجية بقطاع الكرة بالتحدث مع المدرب البرازيلي صاحب الجنسية البرتغالية.

المفاوضات سارت بشكل جيد مع المدرب الأسبق للزمالك. ووصلت لدرجة الاتفاق المالي على بنود عقد الرجل مع الأهلي، هو ومساعديه.

الأهلي رتب أن الرجل قادر على الوصول لمصر يوم الأربعاء. وتم حجز تذاكر السفر الخاصة به، وأتم عرابي مهمته بالعمل على مكان إقامة فييرا.

كل التفاصيل الخاصة بتعيينه تمت بنجاح لو وصل النادي لقرار باختياره.

لكن جاء مجلس إدارة الأهلي واتخذ قرارا بتكليف فتحي مبروك مديرا فنيا للفريق حتى نهاية الموسم.

هذا الأمر أغضب فييرا بحسب تصريحاته الصحفية اليوم السبت.

تفسير الأهلي

وأوضح علاء عبد الصادق لـFilGoal.com "ما تم تداوله غير دقيق. الأهلي لم يتوصل لاتفاق مع فييرا".

وفسر "ما حدث هو أن الأهلي كان يبحث عن أنسب مدرب لقيادة الفريق. ولهذا كان لدينا عدد من المرشحين. منهم فييرا".

وأكمل "الاتصالات مع فييرا كانت لاستطلاع رأيه. هل هو متفرغ وقادر على أداء الوظيفة أم لا. وفي الوقت نفسه تحدثنا معه في التفاصيل لمعرفة طلباته المالية وهل تناسب النادي أم لا".

وأفاد "كل هذا لا يعني أننا وقعنا مع الرجل. نحن كنا في مرحلة استطلاع رأي حتى تصبح كل الصورة والخيارات مطروحة على مائدة مجلس إدارة النادي لاختيار الأنسب. كابتن فتحي مبروك".