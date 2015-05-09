رئيس سبورتا: سعداء بالعمل مع نادي القرن

أعرب عبد العزيز القحطاني مدير شركة سبورتا السعودية صانعة قميص الأهلي الجديد عن سعادته بالعمل مع نادي القرن في إفريقيا.

وأشار القحطاني إلى أن الشركة تقدر جيدا قيمة النادي الأهلي وشعبيته الجارفة، وأنها تتطلع لمزيد من التعاون مستقبلا مع القلعة الحمراء.

قال القحطاني للصحفيين "سعداء للغاية بالعمل مع نادي القرن، أحد أكبر وأشهر الأندية في الوطن العربي".

وأضاف "هو الفريق صاحب أكبر عدد من التتويجات على مستوى العالم، وهو نادي القرن في القارة السمراء. نقدر جيدا قيمة وشعبية الأهلي، ولهذا كنا حريصين على إنتاج قميص عالمي يليق به".

وأتم "نتطلع لاستمرار العمل مع الأهلي مستقبلا. هذا سيعطي الشركة المزيد من القوة في الفترة القادمة".