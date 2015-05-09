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ماذا قال لاعبو الأهلي عن القميص الجديد

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ماذا قال لاعبو الأهلي عن القميص الجديد ماذا قال لاعبو الأهلي عن القميص الجديد

أشاد لاعبو النادي الأهلي بالخامة المصنوع منها القميص الجديد للفريق من قبل شركة سبورتا مؤكدين سعادتهم بأن يصبح ناديهم هو أول من يمتلك الماركة الخاصة به في .

وقال حسام غالي للصحفيين أثناء حفل تقديم القميص الجديد للأهلي:"القميص مناسب جدا للنادي من حيث التصميم، اللون والخامة المصنوع منها. القميص يبقى كما هو ولا يتأثر بشيء بعد غسله، هذا يدل على جودة الصناعة".

وأضاف "أوجه الشكر لمجلس إدارة النادي بقيادة المهندس محمود طاهر لحرصه على التعاقد مع الشركة وتقديم الأفضل دائما للفريق".

ويرى عمرو جمال أن القميص يتناسب مع عراقة النادي الأهلي قائلا:"القميص يلائم جدا قيمة النادي الأهلي ويعكس حجم شعبيته الجارفة".

وأضاف "القميص الجديد هو الأفضل، أوجه الشكر لمجلس إدارة النادي على هذا المجهود الكبير".

وأعرب حسام عاشور عن إعجابه الشديد بالقميص قائلا:"القميص الجديد مبهر، خامته جيدة وتصميمه راق".

وأضاف "متأكد أنه سيعجب الجمهور، لأنه أنيق للغاية وتصميمه رائع. الأهلي دائما رقم واحد في كل المجالات، هذا يدفعنا لتحقيق المزيد من النجاحات مستقبلا مع الفريق".

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