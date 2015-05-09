ما الذي جمع نجوم لبنان في حفل جماهيري ؟

في الـ"FORUM DE BEYROUTH"، اجتمع حوالى 35 فناناً لبنانياً في حفل ضخم، رفضاً للحرب الأهلية في ذكراها الـ40؛ وذلك تحت شعار "لبنان الموحّد"، بدعوة من جمعية "ONE LEBANON" ، بالتعاون مع مجمع"ABC" ـ الأشرفية.

الحفل الذي يعود ريعه إلى صندوق أولاد شهداء الجيش شكّل دليلاً "على أن الوحدة قادرة على أن تتحقق عندما يضع الناس مجهودهم في هدف مشترك"، وفق تعبير منظمة الاحتفال، ومديرة جمعية "ONE LEBANON"، السوبرانو اللبنانية تانيا قسيس، التي اشتهرت بغنائها للوحدة الوطنية بصيغتها الإسلامية ـ المسيحية. وقد أعربت عن سعادتها بهذا الحفل الذي ضمّ عدداً كبيراً من المتطوعين المشاهير.

ضمّ الحفل حوالى 10 آلاف شخص، أتوا من مختلف المناطق اللبنانية، واحتشدوا على مسرح أمام "بوسطة" (حافلة) للتحذير من أسباب الحرب، ضمن رسالة للجيل الجديد تُفيد بأنه يجب أن لا ننسى ما حصل، وإنما أن يكون هذا الجيل جيل التغيير كي لا يعيش 40 سنة أخرى مماثلة لتلك التي مرت من دون أن يتغيّر شيء.

الحفل بدأ عند الساعة التاسعة والنصف مساء، وغنى فيه جميع المشاهير سوياً نشيد "one Lebanon". بعدها، أطلّ النجوم بأغنيات مشتركة، شارك فيها أيضاً الممثلون الذين لا يمتهنون الغناء، فلوحظ تفاعل الجمهور الكبير مع إطلالة أنطوني توما، كما كانت مشاركة لافتة من الفنان الكبير إلياس الرحباني والموسيقيّ ميشال فاضل. وركّزت جميع الأغنيات على حبّ لبنان.

"سيدتي نت" في كواليس الحفل

خُصّصت للصحافة مساحة كبيرة لإجراء الحوارات مع المشاهير، وكان الجوّ هادئاً، على وجه العموم، برغم بعض العراقيل الصغيرة، التي لم تؤدّي إلى أيّ إشكال بين المنظّمين والصحافيين.

من جهة أخرى، لوحظ الانسجام بين النجوم، من المغنيين أو الممثلين. وخصّصت غرف لكلّ شخص، ولربما جمعت غرفة شخصين أو أكثر. وكان النجوم يُلقون التحيّة على بعضهم البعض، ويتنقّلون بين الغرف، بعد أن جمعهم سابقاً أسبوع واحد من التمارين، التي كانت كافية لإيجاد جوّ من المحبّة بينهم.

في الغرفة التي ضمّت بريجيت ياغي وماغي بو غصن، انشغلت الفنانتان بالتبرّج قبل انطلاق الحفل، وسمحت الاثنتان لـ"سيدتي نت" بتصويرهما وهما تضعان المكياج، حيث مازحتنا ماغي بالقول: "يؤبرني جمالي". وقد بدا الانسجام واضحاً بين ماغي وبريجيت اللتين عبّرتا عن سعادتهما بهذا الحفل وبرسالته التي تهدف إلى جمع كلّ اللبنانيين تحت شعار الوحدة والمحبّة. وقد تحدّثتا عن جديدهما.

محمد عطيّة يسرق الأضواء

سرق مشترك "ستار أكاديمي" المصري محمد عطية، الذي شارك مؤخّراً في برنامج "رقص النجوم"، الأضواء بحضوره في كواليس الحفل. وأشار لـ"سيدتي نت" إلى أنّه حاضر لدعم صديقه أنطوني توما الذي ربطته به صداقة كبيرة في البرنامج، وهما بصدد التعاون لإطلاق "ديو" غنائي، في الوقت الذي يعملان فيه على التحضير لمفاجأة كبيرة لم يكشف عنها عطية.

وتهافت الصحافيّون والحاضرون في الكواليس على التقاط الصور مع عطية. وكذلك كان الحال بالنسبة إلى أنطوني توما، الذي يملك شعبيّة كبيرة بين صفوف المراهقين، إذ لم ترحمه عدسات المصوّرين ولا كاميرات الهواتف التي عمد الصحافيون والمنظّمون لالتقاط "السيلفي" بها.

أنطوني عبّر لـ"سيدتي نت" عن سعادته بالمشاركة في هذا الحفل، للمرة الثانية، ودعا إلى أن يكون الجميع موحّدين بعيداً عن السؤال عن ديانة أحد، مشدّداً على أنّ الموسيقى تجمع الجميع من دون الوقوع في المشاكل.

وفي السؤال عن المرشّح لحَمل لقب "dancing with star"، أشار توما إلى أنّ الخمسة الذين وصلوا إلى المرحلة النهائية يتمتّعون بقوة كبيرة، وغير معلوم من سيكون حامل اللقب.

ريمي بندلي تعود بعد غياب 20 عاماً

بالإضافة إلى عدد من المشاهير الذين شاركوا خلال العام الماضي، كان هناك مشاركة للفنانة ريمي بندلي، التي عادت إلى خشبة المسرح بعد نحو 20 عاماً من الغياب لتحيي ذكريات الطفولة التي يتشاركها كثيرون من اللبنانيين.

وأشارت ريمي في حديث لـ"سيدتي نت" إلى أنّ الحفل يتكلّم عن نفسه، فنحن نقوم بتوحيد لبنان عبر الموسيقى، وندعم أطفال شهداء الجيش اللبناني، معتبرة أنه عندما يكون اللبنانيون قلباً واحداً، يتوحّد لبنان. وكشفت ريمي عن أنها بصدد التحضير لألبوم غنائيّ جديد.

كارلوس عازار: لا يُمكن تقسيم لبنان

الممثل كارلوس عازار أكد أن "الرسالة مثل عنوان الحفل "one Lebanon" لبنان الموحّد، وليس لبنان المجزأ. وهو للجميع ولا يُمكن تقسيمه. ورأى كارلوس أنّ ما يوّحد اللبنانيين هو "الفن، الموسيقى، الثقافة، الحب، المحبة".

وعن تحضيراته الجديدة، كشف كارلوس أنه بصدد التحضير لـ"solo" مسلسل "الليل الحزين"، ويعمل على إكمال تصوير مسلسل "درب الياسمين" لرمضان 2015، كما يقوم بالتحضير لجزء ثانٍ من فيلم "كاش فلو"، بالإضافة إلى عدد من الأغنيات التي يقوم بتحضيرها.

ملحم زين: علينا أن نعيش معاً

الفنان ملحم زين رأى في حديث لـ"سيدتي نت" أن رسالة "one Lebanon" مهمة جداً للجيل الصاعد، وعلينا أن نعيش معاً، وننتهي من خلافاتنا ومشاكلنا، على أمل أن تنتهي كل المشاكل التي نشهدها في عالمنا العربي ونعيش بخير وسلام.

وكشف ملحم عن ألبومه الجديد سيكون في الأسواق بعد شهر رمضان.

وسام بريدي حضر بديلاً من عصام

وكان هناك كلمة من القلب من الإعلامي وسام بريدي الذي حضر بديلاً من شقيقه الراحل عصام، فصفّق الجمهور بحرارة كبيرة له، وراح الجميع ينادي باسم "عصام". وقال وسام: "كان حلم عصام المشاركة اليوم في هذا الحفل، وأنتم ترون عصام وتعبّرون له عن حبّكم له". وتابع: "من يؤمن بنفسه يصل مهما كانت الصعاب"، داعياً الجميع إلى أن يكونوا جاهزين في هذه الحياة، "لأنّ أحداً لا يعلم متى تأتي الفرصة المناسبة له، وعصام مثال لـ"one Lebanon" لأنه وحدّ المسلمين والمسيحيين معاً".

وأضاف: "المحبّة هي أساس كلّ شيء، وعلينا أن نؤمن بأن نكافح من أجل لبنان، ولبنان من دون شعبه لا يساوي شيئاً".

تابعوا قريباً لقاءً مصوّراً مع باقي نجوم الحفل على "سيدتي نت".

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