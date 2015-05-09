بالفيديو غادة عبد الرازق: زوجي خانني وأحمد عز هو والد طفلي زينة!

اعتبرت الفنانة المصرية غادة عبد الرازق أنّ الزوج الأفضل لها من كل أزواجها هو رجل الأعمال السعودي عادل القزاز، والد ابنتها الوحيدة روتانا، موضحة أنها تعرّضت للخيانة الزوجية من زوجها الأخير محمد فودة مرة واحدة، و"قفشته". لكنها عادت وقالت إنه قد يكون سوء تفاهم أو أنها فهمت خطأ. وقالت إنها عادت إليه بعد الحادثة وتصالحا، وكانت حجته وهميّة مثل حجج الرجال الآخرين. ووصفت عبد الرازق الرجال بأنهم "طفسين"، أي عيونهم زائغة، بصرف النظر عمّن هي زوجتهم، سواء أكانت غادة عبد الرازق أو حتى جينيفر لوبيز.

وأضافت غادة خلال حديثها للإعلامية منى عبد الوهاب، في برنامج "مصارحة حرة"، الذي يُعرض على قناة "ten"الفضائية، رداً على سؤال وجّه إليها بشأن إمكانية أن تتزوج بشاب يصغرها سناً، فقالت إنها فكّرت من قبل في هذا الموضوع، لكنها تراجعت.

وعن المشاهد الساخنة التي تجسّدها، قالت غادة إنها تفكّر كثيراً قبل الإقبال على تجسيد أيٍّ من هذه المشاهد حرصاً على مشاعر ابنتها روتانا وابن شقيقتها الذي لا يُشاهد أفلامها، كما أنّه يرفض مرافقة أصدقائه إذا دخلوا قاعة سينما لمشاهدة فيلم لها. وأكدت أنّ ما يفعله ابن شقيقتها يغضبها جداً مشيرة إلى أنها رفضت مشهداً فيه قبلة، في فيلم "الريس عمر حرب" بسببه، وبسبب روتانا.

وتطرّقت مقدّمة البرنامج إلى الحديث عن قضية أحمد عز وزينة، فقالت غادة إن رفض عزّ إجراء تحليل الـ"دي أن إي" يشير إلى أنه بالفعل والد الطفلين.

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