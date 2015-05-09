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بالصور...خطوبة أيتن عامر وهذا هو عريسها

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بالصور...خطوبة أيتن عامر وهذا هو عريسها بالصور...خطوبة أيتن عامر وهذا هو عريسها

السبت 09-05-2015 17:43

احتفلت مساء أمس الممثلة المصرية أيتن عامر بخطوبتها إلى مدير التصوير السينمائي عز العرب في حفل عائلي بسيط، بحضور شقيقتها وفاء عامر وزوجها المنتج محمد فوزي وشقيقتها الكبرى داليا والأهل والأصدقاء المقربين، من دونن أن يتم تحديد موعد للزفاف.
وكانت أيتن عامر قد فابلت عز العرب أثناء تصوير فيلمها الأخير "زنقة ستات" مع حسن الرداد وإيمي سمير غانم.

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