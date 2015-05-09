ديانا حداد تستعد لتقديم "ديو" مع سميرة توفيق ومحمد عساف متردد في خوض تجربة التمثيل

في الجزء الثاني من الحلقة التي استضاف فيها نيشان في برنامج "تاراتاتا"، ديانا حداد ومحمد عساف وسعد رمضان ومحمد السالم، طغت أجواء الغناء على الحوارات الفنية والشخصية، وتحدث محمد عساف عن إمكانية خوضه تجربة التمثيل وقال:" كان من المفترض أن أقدم فيلماً أجسد فيه قصة حياتي ولكنني تراجعت لأنني وجدت أنه من المبكر أن أخوض تجربة التمثيل، كما أنني عدت وتلقيت عرضاً للمشاركة في مسلسل رمضاني للعام المقبل وهو من بطولة نور الشريف ولكنني لا أزال أفكر في العرض ولم أبدِ موقفاً نهائياً من المشاركة أو من عدمها".

سعد رمضان تحدث عن أهمية وجود إدارة فنية يتكل عليها الفنان في اختيار أغنياته وتنظيم أعماله وأوضح:" أنا أختار أغنياتي بنفسي". وأشار أنه من الضروري أن يتفاعل مع الأغنية لكي يتمكن من غنائها، ولكنه في الوقت نفسه، هو بحاجة إلى رأي متذوّق للفن لكي يستشيره. وأضاف:"من المهم جداً أن يكون مع الفنان شخص يتمتع بالخبرة في إدارة الأعمال، وهي برأيي أهم من الإنتاج، لأن إدارة الأعمال هي التي تؤمن الإنتاج".

نيشان سأل ديانا عن أغنية لزميلاتها ترددها دائماً، وتتميز بمقومات النجاح، فردت" الأغنيات كثيرة ولكنني في الأعراس أغني من أعمال زملائي الرجال. والمفضلة عندي هي أغنية "يا حب يا حب" للفنان ماجد المهندس". أما عن المخرج الذي أظهرها في الفيديو كليب كنجمة class A، فقالت: "كل مخرج يتميز بنظرة خاصة وبطريقة معينة في إيصال الفنان، وبنظرة ليست متوفرة عند مخرج آخر. مع سهيل العبدول قدمت أعمالاً حظيت بالإستحسان في كل العالم العربي، وأخيراً تعاملت مع المخرج فادي حداد، كما قدمت مع المخرجة نهلة الفهد الكثير من الأعمال" .

محمد السالمي تحدث عن دوره كفنان من خلال صوته وشهرته في خدمة الأغنية العراقية، قائلاً:" إن الفنان الذي يعيش خارج العراق يعاني أكثر من الفنان الذي يعيش في الداخل، كونه بعيداً عما يحصل في الوطن، أما الفنان الذي يعيش في العراق فهو متأقلم مع الظروف الصعبة التي تمر فيها البلاد".

في ختام الحوارات والدردشات تحدثت ديانا حداد عن مفاجآت فنية تجمعها بالفنانة سميرة توفيق، مشيرة إلى أن هناك نيّة في تقديم "ديو" غنائي يجمع بينهما، وقالت: "أنا أتشرف بأن أضمّ صوتي إلى صوتها، وأتمنى أن يكون الذي سيجمع بيننا بادرة خير".