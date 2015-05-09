جورج كلوني في عيده: زوجتي أذكى سيّدة قابلتها في حياتي

احتفل النجم العالمي George Clooney يوم الأربعاء الفائت بعيد ميلاده الـ54 بحضور زوجته المحامية اللبنانية أمل علم الدين وعدد من الأصدقاء المقرّبين، في منزلهما العائلي، بولاية لوس أنجلوس الأمريكية.

وحسب ما ذكرت صحيفة Daily Mail البريطانية، فإنّ الثنائي لم يشأ الاحتفال بهذه المناسبة المميّزة في أحد المطاعم أو الملاهي الليلية، رغبة منهما في قضاء هذه الليلة الخاصّة بعيداً عن صخب وسائل الإعلام، التي باتت تلاحقهما بشكل مستمرّ.

حضر السهرة التي تخلّلها عشاء فاخر حوالى 50 شخصاً، أبرزهم الممثلة والعارضة العالمية Cindy Crawford وزوجها Rande Gerber اللذان تربطهما علاقة صداقة قوية بـ Clooney وأمل.

عيد ميلاد George لم ينتهِ عند هذا الحدّ، فبعد الاحتفال مع الأصدقاء حتى ساعات الصباح الأولى، يوم الأربعاء، خرج النجم يوم الخميس مع زوجته إلى مطعم Asanebo للسوشي، وتناولا عشاءً رومانسياً خاصاً.

وقال مصدر مقرّب منهما: "سهرة الخميس كانت عفوية جداً، السعادة والراحة بدت عليهما بشكل واضح، كما تبادلا الأحاديث والقبل الحميمة أمام الحاضرين لساعات طويلة".

من جهة أخرى، وفي حديث خاصّ لمجلة "E!"، أجرته الصحافية Nancy O'Dell، تحدّث George عن سبب هذا الحبّ الذي يحمله لزوجته أمل قائلاً: "هي إنسانة رائعة بكلّ معنى الكلمة، وتهتمّ بي أكثر من أيّ شخص، فضلاً عن أنها أذكى سيّدة قابلتها في حياتي".

وكشف Clooney خلال حديثه أنه وأمل علم الدين يتشاركان العديد من الاهتمامات الاجتماعية والإنسانية، ويدافعان عن القضايا نفسها، ليس لأنهما زوج وزوجة، بل لأنّ تفكيرهما يتشابه إلى حدّ بعيد.

يُشار إلى أنّ George Clooney أبهر العالم بعلاقته مع زوجته أمل خلال ظهورهما معاً على السجادة الحمراء في احتفال Met Gala الأسبوع الماضي.

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