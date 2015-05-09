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السيسي يمد زيارته إلى روسيا يوما آخر

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السيسي يمد زيارته إلى روسيا يوما آخر السيسي يمد زيارته إلى روسيا يوما آخر

الرئيس عبد الفتاح

علمت وكالة أنباء “أونا” أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يمد زيارته يوما آخر فى العاصمة الروسية موسكو ،  بسبب تواجد عدد من قادة الدول الصديقة لروسيا وترتيب لقاءات لبعضهم مع الرئيس السيسي مما أدى إلى  احتمال تغيير البرنامج المعد سلفا وفقا للمتحدث باسم الرئاسة.

ويذكر أن السفير علاء يوسف المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن موعد عودة الرئيس عبد الفتاح السيسي من روسيا سيتحدد بناء على اللقاءات التي سيجريها مع بعض الرؤساء المتواجدين في موسكو حاليا لحضور احتفالات روسيا بمرور ٧٠ عاما على انتصار “الاتحاد السوفيتي” السابق على المانيا النازية، قائلا أنه من الممكن أن يمدد فترة إقامته يوما في العاصمة الروسية بعد “احتفالات النصر”.

يذكر أن برنامج زيارة الرئيس المعلن في القاهرة قبل الاحتفالات قد حدد وصوله يوم ٨ مايو ومغادرته يوم ٩ مايو غير أن تواجد عدد من قادة الدول الصديقة لروسيا وترتيب لقاءات لبعضهم مع الرئيس السيسي قد أوجب احتمال تغيير البرنامج المعد سلفا وفقا للمتحدث باسم الرئاسة.

وقد شهدت العاصمة الروسية موسكو توافد رؤساء دول وحكومات ٣٠ دولة لجمهورية روسيا للمشاركة في احتفالات النصر في الحرب العالمية الثانية التي يطلق الروس عليها “الحرب الوطنية العظمى” اذ استطاعت الجيوش السوفيتية وقتها اقتحام مقر النازيين في برلين وإجبار ألمانيا على الاستسلام دون شروط.

 

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أونا

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