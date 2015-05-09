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فلاح الشرقية يستلم جواز سفره للعمرة بعد نشر قصته بـ"اليوم السابع"

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فلاح الشرقية يستلم جواز سفره للعمرة بعد نشر قصته بـ"اليوم السابع" فلاح الشرقية يستلم جواز سفره للعمرة بعد نشر قصته بـ"اليوم السابع"
حصل "أحمد عبد الرازق سليمان " مزارع، على جواز السفر الشخصى، اليوم، بعد نشر قصته بـ"اليوم السابع" بالموقع الإلكترونى يوم الأربعاء الماضى، تحت عنوان "عم أحمد" يناشد وزير الداخلية بالتدخل لحل مشكلته مع جوازات الشرقية ليتمكن من أداء فريضة الحج ويكشف: فزت بالقرعة و"بعت الجاموسة والمحصول اللى حيلتى علشان أزور بيت ربنا. وأوراقى ضاعت بالسجلات".

وأكد كل من مجلس الوزراء ووزارة الداخلية على التدخل السريع لحل شكوى المواطن «أحمد عبد الرازق سليمان» بالشرقية، بالموافقة على استخراج جواز سفر له، تمهيدًا لسفره للحج هذا العام.

وجاء فى استجابة مجلس الوزارة، أنه فى إطار متابعة المركز الإعلامى لرئيس الوزراء تم رصد مناشدة «أحمد عبد الرازق سليمان» بالشرقية لوزير الداخلية بالتدخل، ومساعدته فى استخراج جواز السفر حتى يتمكن من أداء فريضة الحج، حيث تعذر عليه استخراج الجواز من وحدة جوازات فاقوس بسبب ضياع الشهادة النهائية للخدمة العسكرية منه: وتم التواصل مع اللواء وائل عبد الودود -رئيس مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية- والذى أفاد بأنه سيتم العمل على إصدار شهادة الخدمة العسكرية لهذا المواطن من السجلات العسكرية حتى يتمكن من إصدار جواز السفر.

وبعد حصوله على جواز السفر، توجه بالشكر للرئيس السيسى والمهندس إبراهيم مجلب ووزير الداخلية، وقال إنه رجل فلاح لا ينتظر شيئا من الدنيا سوى زيارة بيت الله قبل وفاته، وأنه سوف يدعى لمصر ولرئيسها وشبعها وجيشها وشرطتها بالثبات فى وجه الإرهاب.

- عم "أحمد" يناشد وزير الداخلية بالتدخل لحل مشكلته مع جوازات الشرقية ليتمكن من أداء فريضة الحج.. ويكشف: فزت بالقرعة و"بعت الجاموسة والمحصول اللى حيلتى علشان أزور بيت ربنا".. وأوراقى ضاعت بالسجلات

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