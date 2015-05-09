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أهالى البحيرة يهتفون ضد الإخوان خلال تشييعهم جنازة شهيد الشرطة بسيناء

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شيع الآلاف من أهالى قرية الأمراء التابعة لمركز كفر الدوار بالبحيرة، فى جنازة عسكرية مهيبة، جثمان العريف علاء أحمد محمد الذى استشهد أمس بسيناء، إثر إطلاق النار عليه من قبل مجهولين.

وردد المشيعون الهتافات المناهضة لجماعة الإخوان الإرهابية، ومنها "لا إله إلا الله الشهيد حبيب الله، الإخوان أعداء الله". وشارك فى تشييع الجنازة اللواء نبيل عبد الفتاح نائب مدير أمن البحيرة، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

أهالى الشهيد يودعون جثمانه -اليوم السابع -5 -2015
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أهالى الشهيد يودعون جثمانه

جانب من تشييع جنازة الشهيد بكفر الدوار -اليوم السابع -5 -2015
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جانب من تشييع جنازة الشهيد بكفر الدوار

صورة شخصية للشهيد -اليوم السابع -5 -2015
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صورة شخصية للشهيد


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