محافظ الإسماعيلية ورئيس هيئة القناة يدرسان إقامة مركز ثقافى لتخليد الأبنودى

عقد اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية والفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، وبحضور نهال كمال حرم الشاعر الراحل عبد الرحمن الأبنودى، وبحضور الدكتور الفنان حسين الشابورى أستاذ تكنولوجيا تجهيزات المتاحف اجتماعا بمكتب المحافظ، بمقر ديوان عام المحافظة، لاستعراض ومناقشة الدراسات والمقترحات الخاصة بشأن إقامة مشروع إنشاء مجمع لمركز إشعاع ومنارة ثقافية كبيرة بشكل غير تقليدى لتخليد ذكرى الراحل الشاعر الكبير عبد الرحمن الأبنودى تكريما له وتخليدا لأعماله وتجسيدا لوطنية وعشق شاعر الشعب لتراب هذا الوطن.

وأكد محافظ الإسماعيلية على أن هذا المشروع سوف يتم إنشاؤه بالتعاون والتنسيق التام فيما بين المحافظة وهيئة قناة السويس، وأنه سوف يشمل إقامة تمثال كبير للشاعر الراحل بالإضافة إلى مكتبة تضم دواوينه وأعماله ومسرح مكشوف بما يتيح الاستماع لأشعاره وأعماله الغنائية وإتاحتها لعشاقه ومحبيه لتحقيق التواصل مع كافة الأجيال.

ومن جهته أكد رئيس هيئة قناة السويس، أنه سوف يتم توفير كافة الإمكانيات اللازمة لإقامة هذا المشروع ردا للوفاء وعرفانا بالجميل للراحل العظيم وتقديرا لوطنيته وعشقه لتراب هذا البلد.

وأشار الدكتور حسين الشابورى إلى أنه سوف يتم الانتهاء من التصميمات والرسومات الخاصة بالمشروع خلال ثلاثة أسابيع على الأكثر وعرضها على المحافظ ورئيس الهيئة للبدء فى التنفيذ الفعلى للمشروع، وتدشينه وأنه من المنتظر أن يتم افتتاحه تزامنا مع الافتتاح العالمى لمشروع قناة السويس الجديدة.

ومن جهتها أعربت الإعلامية نهال كمال حرم الشاعر الراحل الخال الأبنودى عن بالغ سعادتها وتقديرها لاهتمام محافظ الإسماعيلية ورئيس هيئة قناة السويس بتنفيذ هذا المشروع.



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المحافظ يستقبل حرم عبد الرحمن الأبنودى



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المحافظ والشابورى والإعلامية نهال كمال



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الإعلامية نهال كمال مع الفريق مميش واللواء ياسين طاهر



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صورة جماعية للمحافظ ورئيس هيئة قناة السويس والإعلامية نهال كمال والشابورى