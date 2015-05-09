انتهاء أعمال المشروع الألمانى للصرف الصحى فى حى العامرية بالإسكندرية

أمر اللواء خالد محيى الدين، رئيس حى العامرية أول، الشركة المنفذة للمشروع الألمانى للصرف الصحى برفع بقايا المواسير والمخلفات بعد انتهاء أعمالها، وذلك لتحسين الشكل العام وبدء التجميل بمنطقة العمل.

وكلف رئيس الحى، مدير إدارة المتابعة الميدانية بالحى عيد ياسين، بمتابعة رفع المواسير الزائدة عن حاجة العمل بعد انتهاء الأعمال أمام قرية الأطفال sos، ويأتى ذلك فى إطار المتابعة المستمرة لما يتم تنفيذه فى مشروع الصرف الصحى بنطاق الحى ( المشروع الألمانى)، وخاصة فى المناطق التى تم الانتهاء من الأعمال فيها.

على صعيد آخر قامت إدارة الصرف الصحى بالحى بتطهير 5 مطابق وتسليك خط رئيسى بشارع الجمهورية.

كما قام ناصر نميش، رئيس قطاع منطقة "عبد القادر بمساكن تعاونيات مبارك ب"، بجلب معدات الصرف الصحى المملوكة لحى النافورى، لصيانة 15 مطبقا عموميا، وتسليك الشبكة الرئيسية.



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رفع مواسير المشروع بعد الانتهاء منه



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انتهاء أعمال المشروع الألمانى للصرف الصحى بحى العامرية



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بدء تجميل المنطقة



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رفع كافة المخلفات والمواسير