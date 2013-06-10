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جيهان منصور: النقيب "أبو شقرة" لن يكون آخر شهيد في سيناء

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جيهان منصور: النقيب "أبو شقرة" لن يكون آخر شهيد في سيناء جيهان منصور: النقيب "أبو شقرة" لن يكون آخر شهيد في سيناء
قتلة ضابط العريش لا يُطلق عليهم إلا "إرهابيون"

كتب : فاطمة النشابي الإثنين 10-06-2013 17:12

انتقدت الإعلامية جيهان منصور، بيان وزارة الداخلية الذي وصف قتلة النقيب محمد عبدالعزيز السيد أبو شقرة، الضابط بمكافحة الإرهاب الدولي بجهاز الأمن الوطني بالعريش، بأنهم "خارجين عن القانون"، قائلة إن الجناة إرهابيون ولا يجب أن يسمون بغير ذلك.

وقالت منصور، اليوم، في مقدمة برنامجها "صباحك يا "، على قناة "دريم": "من يقتل أي جندي مصري فهو إرهابي، أما الخارج عن القانون فيكون مجرد نشال أو حرامي يسطو على محل بقالة".

وتابعت: "إلى متى سنظل صامتين على ما يحدث في سيناء، النقيب محمد لن يكون آخر شهيد طالما بندفن رأسنا في الرمال، ولادنا وجنودنا لايجب أن يكونوا فريسة أو صيدة سهلة للإرهابيين".

وتوجهت جيهان منصور، بسؤال للرئيس محمد مرسي باعتباره القائد الأعلى للقوات المسلحة والمسؤول الأول عن الأمن القومي المصري، قائلة: "إلى متى ستظل سيناء التي دُفع من أجلها الكثير من الشهداء بؤرة للإرهاب والمجرمين، لا نريد أن نستيقظ كل يوم على شهداء ومختطفين".

وأضافت "لسنا في حاجة لمليونية فقط للمطالبة بحقوقنا السياسية، ولكن نريد مليونية لمعرفة من الذي قتل وخطف جنودنا وضباطنا في سيناء".

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