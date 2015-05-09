حبس 3 طلاب متهمين فى أحداث المدرسة الزخرفية بكفر الشيخ

قرر المستشار أحمد عبدالحى، رئيس نيابة كفر الشيخ، تحت رئاسة المستشار محمد الحلو المحامى العام الأول لنيابات كفر الشيخ، حبس ثلاثة طلاب من طلاب المدرسة الثانوية الزخرفية على ذمة التحقيقات لحيازة أحدهم سلاحا ناريا وآخر سلاحا أبيض خلال أحداث الشغب التى حدثت أمام المدرسة الثانوية الزخرفية الخميس الماضى.

وكان على فايق مدير عام إدارة شرق كفر الشيخ التعليمية تواجد لحظة الشغب، واتصل هاتفيا بشرطة النجدة وتواجد المقدم أحمد سكران، رئيس مباحث قسم أول، كما تابع اللواء عبد الرحمن شرف، مدير الأمن، والعميد أشرف ربيع، مدير إدارة البحث الجنائى، والعميد محمد عمار رئيس مباحث المديرية الشغب خارج المدرسة الزخرفة، التابعة لإدارة شرق كفر الشيخ التعليمية، والتى تأثرت بها المدرسة أثناء أداء الامتحان أمس الأول الخميس، وحدث هرج ومرج داخل المدرسة، وتم ضبط أحدهم بحوزته سلاح نارى وآخر سلاح أبيض وتواجد على فايق جميل مدير عام إدارة شرق كفر الشيخ التعليمية لمتابعة الأحداث فور وقوعها.