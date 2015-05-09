بالفيديو.. بوتين : «المغامرة الهتلرية كانت درسا رهيبا للإنسانية »

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لأول مرة في الساحة الحمراء دقيقة صمت على أرواح ضحايا الحرب الوطنية العظمى بمناسبة الذكرى الـ70 لعيد النصر على النازية.

جاء ذلك في ختام كلمة استهل بها الرئيس الروسي استعراض النصر صباح السبت 9 مايو، وحيا فيها بطولات من ضحوا بأرواحهم لسحق القوة النازية الطاغية، معتبرا أن “المغامرة الهتلرية كانت درسا رهيبا للإنسانية جمعاء” .

وقال بوتين إن “التاريخ بعد مرور 70 عاما على الانتصار يناشد التعقل واليقظة ويدعونا إلى عدم النسيان أن أفكار التفوق العرقي والاستثنائية أدت الى هذه الحرب الأكثر دموية والتي شارك فيها أكثر من 80% من البشرية وتم فيها الاستيلاء على دول عديدة في أوروبا فيما تحمل الاتحاد السوفيتي أكثر الضربات قساوة من قبل العدو وشهدت أراضيه المعارك الحاسمة في الحرب العالمية الثانية”.

وأكد أن ” الاتحاد السوفيتي تلقى أقسى ضربات العدو؛ هنا احتشدت مجموعات النخبة من النازيين وتركزت كامل القدرات العسكرية ، هنا جرت أضخم المعارك من حيث تعداد الجيوش وكذلك المعدات العسكرية التي حسمت الحرب العالمية الثانية” .

ونوه الرئيس الروسي إلى أنه “أينما تواجد قدامى الحرب العالمية الثانية والوطنية العظمى عليهم أن يتذكروا أننا هنا في روسيا نحترمهم ونفتخر ببطولاتهم وبسالتهم ورجولتهم، ونتذكر حلفاءنا في النضال ضد النازية ونشكر شعوب بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة على مشاركتها في دحر النازية والقوى المناوئة للفاشية، ونتذكر اللقاء التاريخي لقوات الحلفاء على نهر ألبا، وآباءنا وأجدادنا الذين عاشوا معاناة لا تطاق وعملوا بكامل طاقاتهم، وحاربوا دون أن يبخلوا بحياتهم، ضاربين أمثلة ساطعة في الكرامة والوطنية الحقيقية من أجل السلام والاستقرار والقيم التي رسخت أسس النظام العالمي بعد الحرب”.

وأكد بوتين على ضرورة إقامة نظام عالمي متعدد الأقطاب ومتساو من حيث الأمن لجميع الدول، معتبرا أن هذه القضية مشتركة بين جميع الدول .

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