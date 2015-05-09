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نائب رئيس الوزراء التركي : الشعب التركي غير راض عن السلطة القضائية

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نائب رئيس الوزراء التركي : الشعب التركي غير راض عن السلطة القضائية نائب رئيس الوزراء التركي : الشعب التركي غير راض عن السلطة القضائية

نائب رئيس الوزراء التركي علي باباجان

أكد نائب رئيس الوزراء التركي علي باباجان أن الشعب التركي غير راض عن السلطة القضائية ، وهو ما يفسر انخفاضا ملحوظا لدى الشعب في مصداقية القضاء بسبب قرارات قضائية متناقضة في الآونة الأخيرة بالبلاد.

ونقلت صحيفة “راديكال” التركية ، اليوم السبت عن باباجان قوله “إن هناك العديد من البحوث تؤكد هبوط مصداقية السلطة القضائية بتركيا لدى الشعب على الرغم من أن حكومة العدالة والتنمية أحدثت تقدما كبيرا في العديد من المجالات خلال الأعوام الإثنى عشر الماضية” .

وأوضح نائب رئيس الوزراء التركي أنه مع الأسف الشديد لم تعد السلطة القضائية تتمتع بالمصداقية في تركيا ، مشددا على أهمية النضال “لكي تصبح تركيا دولة تحترم سيادة القانون” .

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